日本星巴克新品激似福壽螺卵 獵奇外型網嚇壞：怎麼過關的？
日本星巴克常有限定美食，像2021年為慶祝登陸日本25週年，更推出47種口味星冰樂在各道都府縣限定發售，讓遠在台灣的哈日族流出滿地口水，恨不得一秒飛日本。近日星巴克再次推出新甜點，莓果酸甜風味搭上香濃巧克力，卻意外獲得一片噓聲，因為外型太像「福壽螺的卵」，連日本人都受不了大呼「好恐怖」，還一度登上推特熱搜。
從日本星巴克的官網介紹得知，這是他們近期推出的奶油派新品，內裡是口感滑順的藍莓奶油，外層用酥脆的巧克力派皮包裹，再撒上草莓風味的珍珠巧克力點綴，大小剛好可以單手掌握、輕鬆食用，一個300日圓（約新台幣70元）。
這款奶油派上市後引起熱議，原因不是口感滑順風味絕佳，而是外型太糟令人感到不適，眾人紛紛表示新品長相實在太像「巨型福壽螺的卵」，既噁心又恐怖，不僅有人製作比對圖，還有人直接拿到田裡面去吃，戲稱「新鮮現採」，也有人覺得有點像《風之谷》裡的王蟲。
スタバの新作、完全にジャンボタニシの卵すぎる。 https://t.co/8lLViTrCBA pic.twitter.com/5CvA2VNzB3— ウラケン・ボルボックス📚『すごい毒の生きもの図鑑🐝』好評発売中‼️ (@ulaken) 2022年8月3日
消息傳至台灣，網友也一致表示「真的太像了」、「有夠獵奇」、「完美還原」、「別懷疑，就是福壽螺卵」、「密集恐懼症」、「超噁心我要吐了」、「內部評選怎麼過關的」、「到底是那位天兵想的」、「這外觀為什麼會過關啊」、「不能說一模一樣，只能說完全一致」、「藍莓奶油為什麼長這樣」。
有人則比對實品與宣傳照後，感嘆「實品比照片還多顆。真是佛心企業」。
スタバの新作ジャンボタニシの卵食べました！田んぼで採れたて！ pic.twitter.com/sS4soZYebp— だっすー（須田 良） (@daasuu777) 2022年8月4日
スタバの新作のなんちゃらってのがジャンボタニシの卵と完全に一致。本当にありがとうございました。 pic.twitter.com/5NSTbHTcQk— 𝚃𝙺@𝟺𝟶𝟶𝚇【It's a shark! Hit him!】 (@TK_Zombie555) 2022年8月3日
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