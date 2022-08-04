快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怪奇租屋廣告「不租詩人」引熱議 網友得知真相後笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
租屋啟事上寫著「禁止詩人」引發網友熱議。示意圖。圖片來源／ingimage
租屋啟事上寫著「禁止詩人」引發網友熱議。示意圖。圖片來源／ingimage

近期一則租屋啟事在網路上瘋傳，這則廣告竟然要求房客「不能是詩人」，奇怪的要求引發網友熱議。

NDTV報導，一名網友日前在推特上分享一則租屋啟事，廣告內容描述了屋況及房客限制等等，乍看之下沒什麼問題。不過再仔細一看，內容竟然寫著「禁止詩人」（No poets），讓網友不禁好奇，究竟屋主為什麼不肯租給詩人。

照片中並未寫到該物件的所在地點。廣告上寫著「無家具公寓出租：一房公寓，包水電。禁止詩人、禁止吸菸。」有網友開玩笑說，屋主不租詩人，是因為他連廣告都會打錯字，「屋主真正需要的是編輯吧？」還有網友說「是不是因為知道我們付不起房租……」一名網友說「身為一位會抽菸的詩人，我反對這些規定」。不過另一位網友說，應該是想寫「禁養寵物」（No pets）打錯字了吧。

雖然這則廣告有附上屋主的電話號碼，也有網友留言鼓吹大家打電話去問問屋主到底在想什麼，不過截至目前為止，還是沒有人真的向屋主求證。有網友留言表示，電話區碼位於美國佛蒙特州（Vermont），推測屋主應該是個好人。一則荒謬的租屋啟事，引發網友的「柯南」精神，更讓所有看的人都啼笑皆非。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廣告 租屋

延伸閱讀

家人私下打賭婚姻撐不久 準新娘氣炸要取消婚禮「給大家難看」

男和未婚妻「床上運動」狂做1小時後猝死 身上還有藍色小藥丸

天生超能力讓他感覺「文字有味道」 男子：這個名字聞起來有尿味

「妳每吼我一次就扣30塊」 男為買情人節禮物存一萬 最後只剩零頭

相關新聞

日本星巴克新品激似福壽螺卵 獵奇外型網嚇壞：怎麼過關的？

日本星巴克常有限定美食，像2021年為慶祝登陸日本25週年，更推出47種口味星冰樂在各道都府縣限定發售，讓遠在台灣的哈日族流出滿地口水，恨不得一秒飛日本。近日星巴克再次推出新甜點，莓果酸甜風味搭上香濃巧克力，卻意外獲得一片噓聲，因為外型太像「福壽螺的卵」，連日本人都受不了大呼「好恐怖」，還一度登上熱搜榜。

賽鴿迷航6437公里飛到美國！飼主「千里尋鴿」一路大撒幣終於團圓了

先前曾報導一隻賽鴿迷航6437公里，現身在美國一戶人家。近日飼主千里迢迢從英國前往美國當地的動物收容所，親自把心愛的賽鴿接回家裡。這段驚奇的旅程讓不少人驚呼，感動全世界的動物愛好者團結在一起，讓飼主能和寵物再次團聚。

罕見白象緬甸誕生 珍稀特徵有7項

緬甸國營媒體3日報導，一頭罕見的白象日前在西部若開邦（Rakhine）誕生。這個以佛教徒為主的國家，向來視白象為吉祥的生...

影／前座乘客要關窗懶得用手 她一看嚇壞：腳直接伸過來

一名女子日前搭乘飛機時，前方乘客竟然用腳把窗戶上的窗簾拉下來，讓不少網友看了直呼「好噁心」。

怪奇租屋廣告「不租詩人」引熱議 網友得知真相後笑翻

近期一則租屋啟事在網路上瘋傳，這則廣告竟然要求房客「不能是詩人」，奇怪的要求引發網友熱議。

帆船意外翻覆！法國男「船體下撐16小時」成功等到救援

一名62歲的法國人在意外傾覆的帆船內存活16個小時之久，成功撐到西班牙海岸警衛隊的潛水員前來救援，事後這場行動也被認為「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。