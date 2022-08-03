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懷疑妻子出軌結局超悲傷 醋夫竟殺妻再斬首提斷頭遊街12公里

香港01／ 撰文： 布萊恩
印度55歲男子馬吉因為懷疑妻子出軌外遇，竟然把妻子斬首後提着斷頭遊街走了12公里，畫面極度驚嚇。（網上圖片）
印度55歲男子馬吉因為懷疑妻子出軌外遇，竟然把妻子斬首後提着斷頭遊街走了12公里，畫面極度驚嚇。（網上圖片）

兩夫婦相處重中之中就是信任，惟印度55歲男子馬吉（Nakaphodi Majhi）因為懷疑妻子出軌外遇，竟然選擇了「悲傷結局」 ── 把結婚25年的妻子斬首後提着斷頭遊街走了12公里，畫面極度驚嚇。

綜合外媒報道，事發7月15日凌晨3時許，登卡納爾區（Dhenkanal）男子馬吉因為懷疑妻子不忠，與妻激烈爭吵，其間取出鋒利開山刀軌破妻子喉嚨並斬首。之後他更明目張膽一手提着妻子斷頭，一手拿着開山刀遊街，更無視路人目光，把妻子斷頭扔在地上，再裝進米袋拖行。路人見狀報警求助，警方到場拘捕了馬吉。

警方指出，馬吉與妻子結婚多年，育有2名兒子，因懷疑妻子出軌才動殺機。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 印度 外遇 結婚

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