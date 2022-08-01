99歲阿嬤笑開懷 許願墳前立168公分、270公斤超大巨雕成真

一位對生活永遠充滿熱情、心態常保年輕的99歲阿嬤，對於自己的墓碑要求也相當大膽前衛，她要打破所有的傳統慣例，無畏眾人的眼光，讓巨大陰莖伴她長眠。

據外電紐約郵報指出，墨西哥米桑特拉小鎮有位超級熱愛生活的阿嬤培瑞茲（Orduña Pérez），想法總是跟得上時代潮流，連她的孫子李蒙（Álvaro Mota Limón）也認為「阿嬤擁有一個非常開放的心胸和想法。」

阿嬤生前其實早就有跟家族裡的成員和子孫們提過，她想要在墓碑前立一柱擎天的「巨鵰」，而且要高達168公分，重量達270公斤才可以，起初家裡的人都不把這件事認真看待，直接阿嬤愈來愈接近死亡了，子孫們才決定幫她實現願望。

阿嬤希望透過巨雕讓大家記住她熱愛生活的態度，不過接到這項任務的雕塑師Isidro Lavoignet卻直認為這是個天大的笑話，「從來沒看過有人會在自己的墓碑前面建造這種形狀的雕塑品。」而這名雕塑師後來甚至找了一整個團隊來協助他完成巨雕。

不過李蒙也表示，家族裡的人都已經準備好面對外界的批判和眼光，特別是遭到一些保守人士和傳統居民的抗議，但仍有一些民眾持正面健康的看法，認為「阿嬤很酷」、「她很勇敢」，甚至有網友認為「是不是少蓋了一個會噴水的許願池在巨雕前面？」