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婆婆嫌準媳婦「矮又醜」 準新娘婚禮當天被狠心毀婚

聯合新聞網／ 綜合報導
突尼西亞一對新人婚禮當天，因為男方媽媽一句「新娘又矮又醜」，命令新郎甩掉新娘。圖擷自 The Mirror
突尼西亞一對新人婚禮當天，因為男方媽媽一句「新娘又矮又醜」，命令新郎甩掉新娘。圖擷自 The Mirror

突尼西亞一對新人婚禮當天，因為男方媽媽一句「新娘又矮又醜」，命令新郎甩掉新娘，現場直接取消婚禮儀式，將準新娘獨留現場，十分尷尬。

根據《鏡報》報導，新郎母親在婚禮現場見到新娘，認為太矮沒有魅力，要求現場中斷婚禮儀式，要求兒子直接放棄與新娘婚約。

據了解，新郎母親在婚禮前只看過準新娘的照片，親臨婚禮現場後，發現本人的臉蛋與身材，不符合期待，認為新娘太矮又太醜，直接毀婚。

婚禮現場遭受不禮貌對待的新娘不僅心理受傷害，也感到相當震驚。事後在社群媒體上，揭露整個毀婚過程，並批評前未婚夫像木乃伊一樣，不是「真正的男人」。

不少網友看到貼文，紛紛留言鼓勵遭受不公平對待的新娘，告訴她「我用滿滿的愛告訴你，抬起頭來，全力以赴地面對這世界。」，另一位網友也正面回應：「你沒有失去一個男人，你失去可能成為你生命中詛咒的人，但你獲得無可取代的舒適與自由。」

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