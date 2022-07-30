騎單車竟成大忌？AV男優清水健曝6個方法增大「小兄弟」
日本AV男優清水健除了本業拍攝之外，亦經常會在YouTube上解答粉絲對性的疑問和煩惱。最近他就上傳一則影片講解一套「肌肉訓練法」，教粉絲們如何透過飲食、運動等6點令陰莖增長變粗。當中他提到，踩腳踏車竟會令性能力下降！
清水健日前在他的YouTube上傳他集合23年男優經驗，過萬經驗人數所得的一套終極「肌肉訓練法」；只要有恆心地跟隨影片中所說的做，就一定能讓陰莖增長變粗！
清水健表示血管年齡和男性荷爾蒙主宰陰莖的能量，必須透過飲食擷取。當中花椰菜、番茄、納豆、蛋及橄欖油是不可或缺的5種食材。花椰菜能有助補腎壯陽，番茄抗氧化，納豆能讓血液變稀同時吸收蛋白質，橄欖油能提升男性荷爾蒙分泌，而蛋則是「天然壯陽藥」。除此以外，血管會隨著年齡變細，喝博士茶（又名路易波士茶、南非國寶茶）能有助活化Tie2蛋白，進而修復血管讓陰莖復活。
他接著表示睡眠不足是男人的天敵。男士每天都要曬陽光重設生理時鐘，才能刺激荷爾蒙分泌。為了陰莖健康，每天最少要睡7小時，睡眠環境也最好要保持溫度不變、黑暗及靜音。至於運動，清水健講到不用勉强自己做，但做了第一下運動就會有動力做第二下，建議可以由少做起。當中他推薦深蹲、提肩和訓練小腿肌肉，而因為騎單車會壓迫到陰莖導致降低性能力，所以清水健建議如果無論如何都想騎單車就必須要站著踩。
做好以上3部份之後，清水健表示大家可以吃「含一氧化氮的營養補充品」。人們常説吃鰻魚和生蠔可以幫助提升雄風，但他表示其實要吃大量才有足夠；每日應將精氨酸（10,000mg）、瓜氨酸（2,000mg）和亞鉛（50mg）分成3至4次攝取。不過吃了這些營養補充品也不是即時有效，堅持最少2個月才會達成長遠效果。
接下來，就是要抱持正確心態講到，「支配到自己的腦，就能支配到陰莖！」。清水健表示要持續向大腦傳送想陰莖增長變粗的念頭。陰莖就是「人生的指路標」，要挺起胸膛向前走才會成功。最後進到「肌肉訓練法」的關鍵部分——按摩。他講到按摩前30分鐘就應先吃「含一氧化氮系營養補充品」，按摩前要透過妄想勃起，再以半蹲姿勢按摩。加上，有不少人按摩時會由頂部按向根部，但清水健表示動作應有意識地將血液輸送到頂端，像榨牛奶般由根部按向龜頭。做好以上5點就能養成「粗勇」的陰莖啦！
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文章授權轉載自《香港01》
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