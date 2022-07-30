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多麼痛的領悟！報復渣男新招 2步驟讓他下體變「煮熟紅蝦」

香港01／ 記者布萊恩／報導
美國29歲女網紅分享自己經歷，指自己發現男友出軌後，偷偷在對方保險套中加上辣椒油，導致對方下體「燃燒」刺痛，像「煮熟的蝦」。圖／影片截圖
美國29歲女網紅分享自己經歷，指自己發現男友出軌後，偷偷在對方保險套中加上辣椒油，導致對方下體「燃燒」刺痛，像「煮熟的蝦」。圖／影片截圖

這可能是對渣男的最強報復！美國29歲女網紅分享自己經歷，指自己發現男友出軌後，偷偷在對方保險套中加上辣椒油，導致對方下體「燃燒」刺痛，像「煮熟的蝦」，又用內含辣椒的冰塊「冰敷」男友下體，讓對方痛不欲生。最後她還使出終極一招，嫁給男友父親成為繼母。其瘋狂的報復手段引起網友熱議。

該名29歲女網紅奧古斯塔（Augustah Hubble）於TikTok分享報復超渣男友的故事。她表示，21歲時曾有一名30歲男友，對方是自己的理想情人「完美紳士」，對她百般呵護，愛得纏綿，直到她在男友車上發現保險套才發覺事有蹺蹊，懷疑對方出軌，「因為我有服用避孕藥，所以我們（性行為時）沒有用保險套」。

奧古斯塔隨即拿著保險套質問男友，男友辯稱那些保險套是在他們交往前購買，只是交往後沒有丟棄，未來會丟掉。不過奧古斯塔沒有相信男友解釋，「我並不傻」，於是當晚奧古斯塔查看男友手機，看到其Facebook有與閨密的曖昧訊息，讓奧古斯塔心碎。

為了報復男友，奧古斯塔便決定將辣椒油滴在男友的保險套，果然在2天後就收到成果。奧古斯塔表示，2天後男友從健身房回家，告訴她健身房提供的沐浴用品太刺激，令他的下體非常刺痛。惟奧古斯塔指出，男友從不在健身房沖澡，「所以我知道發生了什麼事」，並再心生一計，取出內含辣椒的冰塊「冰敷」男友下體，不一會男友即痛得大叫大嚷，衝到浴室沖水，「他的下面這時候看起來像煮熟的蝦子，它全是粉紅色的，蜷縮起來」。

奧古斯塔之後向男友坦承自己的報復行動，男友亦承認出軌，求奧古斯塔原諒。2人一度復合，惟男友幾個月後又再出軌，讓奧古斯塔死心提出分手。

然而她對前男友的報復仍未結束，奧古斯塔使出「終極絕招」，嫁給了前男友父親，「他爸爸和我剛剛慶祝了我們的5周年結婚紀念日。我只想對我的前任大喊一聲，他現在是我的繼子！」。不過奧古斯塔亦「感謝」前男友，「通過他，我遇到了我生命中的摯愛（前男友父親）」。

回憶這些瘋狂經歷，奧古斯塔強調已是8年前的舊事，如今自己變得更成熟，不會再採用這麼激烈的報復手段。

@spoiled.trophy.wife

It turned out for the best 🤗

♬ Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper

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文章授權轉載自《香港01》

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