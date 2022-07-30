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如廁隔壁傳詭異踏步聲 男大生驚見人頭從上方探出：嚇到手震

香港01／ 夏洛特
泰國網紅尤塔瓦特如廁時意外拍到犯罪事證。 圖擷自TikTok
泰國網紅尤塔瓦特如廁時意外拍到犯罪事證。 圖擷自TikTok

鬼節未到就遭遇「靈異」事件？泰國1名男網紅在社交平台上傳了一段恐怖影片，內容提及他日前在校園廁所聽到隔壁廁格內頻繁傳出詭異的踏步聲，他偷偷拿出手機反拍，正好錄到1個人頭從廁格上方緩緩探出，嚇得他驚出一身冷汗！他事後才發現，原來自己意外拍下了一段犯罪證據影片。

綜合外媒報導，事發於周一（25日）中午時分，泰國男大學生尤塔瓦特（Mek Yuttawat）準備在大學校園的廁所如廁，聽到外面有人緊隨其後進入隔壁廁格內的聲音。他起初並未為意，認為校園內有人和他同一時間上廁所是正常不過的事，不曾想到片刻過後將會見到超驚悚的「靈異」畫面！

尤塔瓦特上廁所時聽到旁邊廁格內沒有掀起馬桶蓋的聲音，或如廁、沖廁的水聲，反而傳來一陣詭異的踏步聲。尤塔瓦特心感不安，不知旁邊廁格內到底是怎麼了。但後來他憑聲音判斷，猜測對方是在找位置踩上馬桶蓋，於是偷偷拿出手機開啟前置鏡頭拍攝。原本只是想有備無患，詎料片刻過後，他就從螢幕畫面見到一個人頭像是「背後靈」般從上方緩緩探出，直盯着他看，再迅速縮回。從尤塔瓦特發佈到社交平台的影片可見，那並非靈體，而是1名戴著黑色膠框眼鏡的男生。

@make21680

เจอกับตัวจะบอกว่าหน้ากลัวมาก ตอนวิ่งออกมาตามมัน มือไม้สั่นไปหมด! #ขึ้นฟีดเถอะ #เตือนภัย #เตือนภัยใกล้ตัว

♬ เสียงต้นฉบับ - Make Yuttawat - Make Yuttawat

偷窺者也許是見到了尤塔瓦特手機螢幕的畫面，知道他正在拍攝，驚覺事敗便即時逃離廁所。尤塔瓦特驚魂未定，快速穿上褲子奪門追去，但偷窺他的人已經不知所蹤。尤塔瓦特向附近的校園保安報告此事，但保安表示沒有見到可疑人士，而且附近的閉路電視不巧壞了，並沒有拍下嫌疑人的身影。尤塔瓦特猜對方是同校學生，於是向老師求助並報警處理。

事後尤塔瓦特在TikTok及IG發佈該段影片，希望提醒大家保持警惕，注意類似事件發生。他又上傳了報案記錄，證明絕對不是惡作劇影片，「只在新聞看過，沒想到自己也會遇到，追趕他時我的手都在發抖！」。

不少網民都表示畫面實在令人不安，稱看到影片就想到韓國電影《熔爐》，電影其中一幕講述校長追趕未成年女學生進入廁所後，從上方探出頭部，「要做噩夢了」、「以後還怎麼去廁所」、「真的很可怕，希望快點抓到人」。

尤塔瓦特長相清秀，在校內稱得上是「風雲人物」。因為他是當地小有名氣的網紅，在IG上有11萬粉絲，也曾出演過幾套泰國連續劇，包括一套同志題材的劇集《Pass to your Voice》。

尤塔瓦特是兼任模特兒。 圖擷自IG
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文章授權轉載自《香港01》

泰國 網紅

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