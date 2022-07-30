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A4腰不夠看！南韓網紅操出超級腹肌 曲線身材視覺效果超震撼

香港01／ 朱利安
南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG
南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG

所謂A4腰，指的是腰圍比打直的A4紙還要細小，是真正纖腰的憑證！不過南韓網紅mermaidviviv（IG：mermaidviviv）的身材因為三圍的曲線效果強勁，因而顯示出比A4腰更震撼的視覺效果！

由於她平時都有健身的習慣，所以不時都會穿上露腰服裝，大曬令人羨慕的腹肌，加上她甜美的樣子出現反差萌，備受網民注視，其社交網帳戶已累積多達24.6萬名粉絲，每張打卡照亦勁吸Like！

南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG
南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG

南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG
南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG

南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG
南韓網紅mermaidviviv常在IG曬美照，纖腰腹肌令人驚嘆。 圖擷自IG

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文章授權轉載自《香港01》

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