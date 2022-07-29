再有高溫活春宮！西班牙男女公園破40°C「用嘴連結」 最重可處1年監禁

熱浪席捲全球，其中西班牙多地更出現破40度的高溫，民眾都想方設法降溫。網上近日就瘋傳一段「活春宮」影片，西班牙薩莫拉省（Zamora）濱海公園裏有一對年過70歲的老夫婦，竟然光天化日下坐在長椅公然「口交」。不過忘情之後，2人隨時可能面臨1年監禁，「樂極生悲」。

據當地媒體報導，近日薩莫拉省有民眾在濱海公園見到一對老夫老妻，大白天裏竟然坐在長椅上口交，過程被拍下並上傳到網絡。

從網上流傳的16秒影片見到，男方正在長椅上坐得穩如泰山，一動不動，女方的身體則一直上下移動，似有動作。旁邊不時有行人經過，但兩人都沒有理會。

報道指，兩人行為已令多名居民感到困擾，警察獲報到場要求他們離開。根據西班牙法律，在公共地方口交可能觸犯暴露等罪行，可能會面臨6至12個月監禁或罰款。

據報，這對老夫婦已不是第一次在濱海公園進行性行為。

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文章授權轉載自《香港01》