英爸爸神還原兒子塗鴉作品！超爆笑生物吸百萬粉絲

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香港01／ 撰文：衛爾良
Tom以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）
Tom以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）

「Things I have Drawn」想像出一個孩子們所畫的東西全變成真實的世界。它最初是英國一名爸爸Tom Curtis和他6歲兒子Dom之間的一個小計劃，很快連弟弟AI也加入進來一起創作。近年，它漸漸變成一個廣受歡迎的項目，世界各地的父母都把他們孩子的畫作送來，讓他們「加工」。

Tom Curtis 是英國倫敦一家媒體公司的執行創意總監。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）
Tom Curtis 是英國倫敦一家媒體公司的執行創意總監。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）

Tom Curtis是英國倫敦一家媒體公司的執行創意總監，一般留在家中進行設計工作。當大兒子Dom五歲的時候，他發現Dom在畫一個已經絕種及被遺忘的動物，兒子認為它的眼睛和嘴巴位於頭部的同一側，這使他感到非常有趣。因為大多數小孩子似乎都是這樣繪畫動物，Tom忽發奇想：「這些孩子會不會真的見過這些擁有奇怪、錯位特徵的動物，而只是我們這些成年人沒有足夠注意我們周圍的世界？」

於是，Tom決定以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。Tom的首張創作照片，是按照Dom為他畫的一幅肖像畫而成，雖然外表看上去很怪異，但Dom很快便創作出更多快樂的動物畫作。不久之後，Tom的二兒子AI亦加入一起創作，三父子以「Things I have Drawn」作為項目名稱，並上載到社交媒體上分享。這些與別不同的有趣作品旋即大受歡迎，目前Instagram專頁吸引多達92.7萬名粉絲關注。

Tom以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）
Tom以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）

當「Things I Have Drawn」第一次在Instagram上流行起來時，Tom指兒子對這一切略感困惑，特別是當Dom和他第一次接受電視直播採訪時。最初，孩子們會因為他們一起創作的作品而會心大笑，但隨著他們長大，他們對貼文得到多少個「讚好」更感興趣，好像那是衡量質量的標準一樣。

Tom以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）
Tom以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。（圖片擷取自：thingsihavedrawn IG／Credit：Things I Have Drawn）

Tom在網頁中寫道：「在過去的幾年里，我們創造了數以百計的生物、車輛和人，雖然Dom和AI現在有點太老了，不能再貢獻他們自己的畫了，但我們在抽屜里有很多他們的舊畫，加上每個月來自各地有才華的年輕藝術家遞交給我們許多的畫作。」時至今日，「Things I have Drawn」已經不再局限於Tom父子三人的創作，而是集合全球小朋友創意的共同創作平台。

假如大家對「Things I have Drawn」的創作感興趣，可前往他的IGTwitterFacebook了解更多。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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