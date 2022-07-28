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男人的眼光很誠實？閨密未婚夫親挑伴娘服 她穿了「一抖就彈」

聯合新聞網／ 綜合報導
外國網紅皮莉（Pily Plum）試穿伴娘服，好身材完全擋不住，讓她相當懊惱。圖／截自TikTok影片
外國網紅皮莉（Pily Plum）試穿伴娘服，好身材完全擋不住，讓她相當懊惱。圖／截自TikTok影片

新娘可說是婚禮中的一大主角，但若不小心被伴娘搶了風頭，那可就尷尬了！外國一名網紅分享自己的伴娘服，只見藍色的開胸洋裝完全包不住她的好身材，感覺一用力晃動身體，胸前就會不斷彈動，尺度遊走在走光邊緣，令人心驚膽戰。更詭異的是，這件伴娘服竟是新郎親自挑選的，許多網友得知消息後都認為他「別有居心」。

根據《每日星報》報導，外國網紅皮莉（Pily Plum）受邀參加摯友的婚禮，還被點名成為伴娘，讓她興奮不已。日前，她終於收到伴娘服，但拆開後卻讓她面有難色，她也將試穿短片分享到抖音，從畫面可見，藍色的碎花洋裝在皮莉身上彷彿小了一號，34GG的魔鬼身材完全一覽無遺，低胸的設計看起來岌岌可危，感覺一用力甩動身體就會「呼之欲出」，讓人無法鬆懈。

皮莉透露，這件伴娘服是好友的未婚夫親自挑選的，但「胸口危機」卻讓她相當苦惱，便想透過影片蒐集網友們的意見，希望自己能不要成為婚禮上的「胸神惡煞」。

皮莉的伴娘服讓她傲人的身材若隱若顯，尺度遊走在走光邊緣，讓她無法放鬆警戒。圖／截自TikTok影片
皮莉的伴娘服讓她傲人的身材若隱若顯，尺度遊走在走光邊緣，讓她無法放鬆警戒。圖／截自TikTok影片

影片釋出後立刻引發討論，網友們紛紛跳出來指責新郎的選擇，更懷疑他是別有居心，才會選了這件超低胸的伴娘服。「穿了這件伴娘服，所有的目光都不會停留在新娘身上了」，許多網友建議皮莉應在連身裙內加件小背心，不僅可以轉移「胸口的視線」，也能避免搶了新娘的風頭。

@ig_pilyplum96

The length of time I’ll be in the wedding pics for

♬ оригинальный звук - Medina

@ig_pilyplum96 Replying to @imallergictoappies ♬ original sound - pilyplum

抖音 TikTok 伴娘 婚禮 網紅

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