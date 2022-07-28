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為贏得翹臀比賽 女模用一天5小時「性愛減肥法」拚瘦身

聯合新聞網／ 綜合報導
身材姣好的卡洛琳娜為贏得翹臀比賽，打算用性愛瘦身法減肥。擷自卡洛琳娜IG帳號
身材姣好的卡洛琳娜為贏得翹臀比賽，打算用性愛瘦身法減肥。擷自卡洛琳娜IG帳號

巴西舉辦2022翹臀小姐比賽。一名參賽者為了獲勝想要快速減肥，竟然祭出怪招，打算每天「愛愛減肥」。

據《每日星報》（Daily Star）報導，卡洛琳娜（Carolina Lekker）是非洲版《花花公子》（Playboy）雜誌的模特兒，也是一名網紅。身為模特兒的她當然擁有著玲瓏有致的外表。卡洛琳娜以自己38吋（96公分）的翹臀為傲，計畫參與今年的翹臀小姐大賽（Miss Bumbum）。

不過為了讓自己的身材更好，卡洛琳娜還想減掉更多體重，贏得冠軍。她表示，因為做愛時會燃燒很多卡路里，因此她才突發奇想，想用這個方法減肥。她不諱言自己在愛愛時非常快樂，「所以我只是想把快樂跟運動結合，為贏得總決賽做準備。」

她表示，現在她每天做愛5小時，每週至少執行4天，希望藉由這麼密集的「運動」，能夠減掉6公斤（13磅）。為了要讓自己有體力執行「性愛減肥法」，她也開始控制飲食。現在她吃很多黑巧克力、香蕉、雞蛋跟蜂蜜，也避免攝取過多酒精、乳製品、汽水或高脂食物。

不過由於「性愛減肥法」會讓體力大量消耗，而且卡洛琳娜認為會影響她的賀爾蒙，因此她也會刻意安排休息時間。她在訪談中提到「星期天非常神聖，所以我什麼都不做」。除此之外，賣力運動的時間以外，她也會在中間穿插休息日。

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減肥 性愛 模特兒 網紅

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