9年前誤丟硬碟失值13億元比特幣 英男不放棄擬用機械犬挖堆填區
英國威爾斯36歲男子豪厄爾斯（James Howells）9年前誤棄一個內有8,000枚比特幣（Bitcoin）的硬碟，即使幣價近來大跌，該些比特幣如今市值仍達1.7億美元（約新台幣50.9億元）。豪厄爾斯非常後悔，多年來一直希望尋回硬碟，現在再制定新計劃，向市議會爭取挖掘堆填區，希望在機械犬的幫助下找回這筆巨款。
據《商業內幕》（Business Insider）7月25日報導，曾任職IT業的豪厄爾斯找來創業投資公司支持，制定了規模達到1,100萬美元（約新台幣3.2億元）的新計劃，希望在未來數周內說服市議會，容許他們挖掘位於威爾斯紐波特（Newport）的垃圾堆填區，估計要搜索多達11萬噸的垃圾。
豪厄爾斯已組建了一個由8名專家組成的團隊，他認為在人手、機械犬及具有AI功能的設備參與下，有助完成這項艱鉅的任務。他打算出動兩隻機械犬協助。
他估計最昂貴的情況是花費1,100萬美元，在歷時3年的時間下搜索11萬噸垃圾；另一「縮水版」計劃則是歷時18個月，耗資約600萬美元(約新台幣1.7億元)。
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文章授權轉載自《香港01》
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