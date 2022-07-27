快訊

獨／余正煌曝2鐵證自清沒抄襲 嘆「有點累，無妄之災」

遭爆出軌 郭碧婷爸忍2天開砲向佐偷吃：亂來的

無處容身的「烏東異鄉人」：撤離又回家的戰爭難民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

脫光光騎腳踏車出遊 女子宣稱：穿衣服會焦慮

聯合新聞網／ 綜合報導
女子和男友一起裸體騎腳踏車，希望提升大眾對心理健康的重視，及減少人類對土地的干擾。圖擷自《每日快報》
女子和男友一起裸體騎腳踏車，希望提升大眾對心理健康的重視，及減少人類對土地的干擾。圖擷自《每日快報》

英國一名女子崇尚「自然主義」，她表示自己穿上衣服後就會覺得「很焦慮」，因此她不喜歡穿衣服，甚至還裸體騎腳踏車出遊。

據《鏡報（Mirror）》報導，32歲的女子薩迪（Sadie Tann）和男友都是自然主義者。她表示自己從小就喜歡一絲不掛的感覺，比起穿著衣服，她更喜歡「脫光光」，因為每當她裸體就會覺得很自由、很快樂。

她認為穿衣服是將現代生活的期待和壓力疊加在每個人身上，這些對她來說都是焦慮來源。因此能夠赤裸裸地過日子，讓她覺得比較不焦慮，而且她還相信不穿衣服讓她更健康。

今年7月4日，薩迪和男友一起參加「裸體挑戰賽」。兩人要裸體騎腳踏車穿越英國，希望藉此提升大眾對於身心健康及「野化」（rewilding，意指減少人類對土地的干擾）的重視。當時一台車將兩人撞倒在地，薩迪認為是因為兩人裸體，駕駛才帶著偏見刻意開車撞他們。

不過薩迪表示，這讓他們更加希望完成這次的慈善活動，希望藉由這樣的經歷，能夠鼓勵其他人不要因為外在偏見改變自己的生活模式。

延伸閱讀

掃錯墓！準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

男子憧憬「泰國馮迪索」剃髮健身 現在代言滿滿

大伯領養狗取自己名字… 她氣炸想報復「領養豬取大伯名」

想長肌肉想瘋了！男子注射油脂 變形仍不罷休

相關新聞

脫光光騎腳踏車出遊 女子宣稱：穿衣服會焦慮

英國一名女子崇尚「自然主義」，她表示自己穿上衣服後就會覺得「很焦慮」，因此她不喜歡穿衣服，甚至還裸體騎腳踏車出遊。

超噁！男友愛吃耳屎、眼屎還要「酥脆的」 她上網求救

每個人都會有自己獨特的飲食習慣，有些人不想要咖哩飯拌著吃，或是食物不想加香菜，這都是常見的飲食偏好。不過有位男子愛吃的，竟然是耳屎、眼屎和鼻屎，讓他的女友直呼「受不了啦！」

想長肌肉想瘋了！男子注射油脂 變形仍不罷休

巴西一名男子因為想要讓自己擁有傲人肌肉，於是開始注射油脂，結果外型變得非常怪異，甚至遭醫師阻止仍不願意停止注射。

開千萬超跑卻說沒錢付門票 她的超奇怪約會對象引發網友暴動

國外一名女子近期在網路上分享自己遇到的奇怪約會對象，引來不少網友留言討論。

影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？

一名飛行員上週在飛行途中，於大西洋上方看到奇異景象。不少網友看到影片也紛紛表示畫面很詭異，引發熱烈討論。

驚覺未婚夫都和繼母「睡一起」 準新娘毅然毀婚：我不嫁了！

心裡秘密找不到適合人選分享，憋在心中又很痛苦嗎？在國外相當熱門的社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少鑶不住秘密的人在上面大吐苦水，其中包括許多落跑新人們說不出口的逃婚原因，例如發現自己未婚夫竟然跟繼母睡在一起等故事，讓許多用戶嘖嘖稱奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。