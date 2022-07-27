超噁！男友愛吃耳屎、眼屎還要「酥脆的」 她上網求救

每個人都會有自己獨特的飲食習慣，有些人不想要咖哩飯拌著吃，或是食物不想加香菜，這都是常見的飲食偏好。不過有位男子愛吃的，竟然是耳屎、眼屎和鼻屎，讓他的女友直呼「受不了啦！」

據《鏡報（Mirror）》報導，一名網友在論壇Mumsnet上分享，自己的另一半喜歡吃鼻屎、耳屎還有眼屎。女子提到，男友要吃的眼屎還要是剛睡醒酥脆的那種，讓她覺得好噁心。

女子表示，她試著和男友溝通，但男友反而認為是女子的態度不合理，還說「大部分的人也會吃」，讓女子感到非常疑惑，於是上網詢問網友意見。不少人在文下回覆嘔吐的表情符號，表示作嘔，網友並指出「大部分的人都不會這樣做吧？」還有人說沒辦法跟這樣的人交往，因為真的太噁心了！

一名網友則分享自己的經歷表示，自己看見前任吃腳指甲，讓她好一陣子都沒有性慾，一直到跟前任分手後，性慾才恢復正常。不少人鼓勵原po跟男友分手，因為不知道「他會不會半夜偷吃妳的耳屎」。

女子看見網友的回覆後，表示終於知道男友這麼做很不正常。她提到，自己現在對男友感到非常反感，連跟他接吻都不想，不過女子仍然想要克服男友的習慣跟他繼續交往。