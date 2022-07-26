快訊

中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

日本88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 最新病況曝光

如興驚爆財務危機...15億全民納稅錢恐也沒了 國發基金回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開千萬超跑卻說沒錢付門票 她的超奇怪約會對象引發網友暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在Tik Tok上分享自己痛苦的約會經歷。圖擷自Tik Tok
女子在Tik Tok上分享自己痛苦的約會經歷。圖擷自Tik Tok

國外一名女子近期在網路上分享自己遇到的奇怪約會對象，引來不少網友留言討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，一位名叫凱西（Caysie）的女子在抖音上分享自己痛苦的約會經驗。她表示，自己和對方聊天三到四週，準備和對方出門約會。這名男子常常在言談中「炫富」，表示自己已經「財富自由」了，不管要做什麼都能負擔得起。不過後來見面時，男子的言談卻讓凱西大吃一驚。

見面時，這名男子開著奧迪的千萬超跑R8赴約，女子不以為意，並沒有放在心上。兩人到迷你高爾夫球場準備買門票入場，沒想到當收銀員表示兩人門票是14美金（約420元台幣）時，男子卻向凱西抱怨票價太貴。

不僅如此，兩人進場後一邊打球一邊聊天時，男子詢問凱西是否看過《星際大戰》，凱西回答沒看過後，男子突然暴怒，開始責罵凱西「太沒文化」長達30分鐘。除此之外，男子更抱怨凱西為什麼沒穿高跟鞋。甚至在發現凱西打得比自己好時，指責凱西不該偷練習高爾夫。一直到最後兩人要分開時，男子還抱怨說自己要開很遠的路程回家，現在的油價太高。

凱西說自己覺得整個約會過程都非常痛苦，不懂為什麼聲稱已經財富自由的男子對於金錢這麼錙銖必較，而且還對她有一些奇怪的要求。不少網友留言表示「現在跟奇怪的人約會已經變成一種常態了」，還有網友酸男子說「該不會他回去還跟兄弟抱怨說好男人總是找不到好女人吧？」另一名網友則說，應該在約會前5分鐘發現不對勁時就趕快離開現場。

約會 奧迪

延伸閱讀

藥劑師藏400多顆安眠藥迷姦女友人 醒來驚覺全裸報警

麥當勞點餐糾紛！男暴怒遭逮「4歲兒對警開槍」：想救爸爸

毛孩過世請假遭主管回絕「不是好理由」 她直接辭職不幹！

影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？

相關新聞

影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？

一名飛行員上週在飛行途中，於大西洋上方看到奇異景象。不少網友看到影片也紛紛表示畫面很詭異，引發熱烈討論。

開千萬超跑卻說沒錢付門票 她的超奇怪約會對象引發網友暴動

國外一名女子近期在網路上分享自己遇到的奇怪約會對象，引來不少網友留言討論。

驚覺未婚夫都和繼母「睡一起」 準新娘毅然毀婚：我不嫁了！

心裡秘密找不到適合人選分享，憋在心中又很痛苦嗎？在國外相當熱門的社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少鑶不住秘密的人在上面大吐苦水，其中包括許多落跑新人們說不出口的逃婚原因，例如發現自己未婚夫竟然跟繼母睡在一起等故事，讓許多用戶嘖嘖稱奇。

商店挖寶挖到詭異五金「情趣玩具？」 網友揭實際功用

有網友日前在澳洲雪梨一家慈善義賣商店（opportunity shop,Op Shop）挖寶挖到一個形狀特殊的五金工具，金屬材質且形狀詭異，讓他不得不將照片貼上網發問，但卻得到五花八門的答案，甚至有人說這是「性玩具」，讓人相當好奇真實作用。

搖滾樂狂熱份子「把舅舅遺骨變成電吉他」 媽也讚：比埋在土裡好

有些人會將已逝親人的遺骨製作成項鍊等飾品隨時配戴在身上，彷彿逝世親人仍陪伴著他們，但國外有一名搖滾狂熱份子竟選擇將親人的遺骨製作成一把「電吉他」，超前衛作法令樂迷震驚不已。 以藝名午夜王子（Pr

你知道糞便可以治癒疾病嗎？新加坡成立首家「糞便銀行」

把人類健康的糞便細菌移植到腸道內，治療艱難梭菌感染、便祕和大腸激躁症非常有效，因此新加玻伊麗莎白醫院胃腸病學家大衛（David Ong）今年 6 月創立首家「糞便銀行」，鼓勵人們可以在身體健康時，保存自己腸道菌群的完美樣本，以備將來使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。