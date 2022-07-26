影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？
一名飛行員上週在飛行途中，於大西洋上方看到奇異景象。不少網友看到影片也紛紛表示畫面很詭異，引發熱烈討論。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名飛行員上週五行經大西洋上空，看見這個奇怪的景象，於是將其錄下。畫面中海面有好幾個紅色的光點，引發不少網友討論。有網友表示，這是不是「時間的盡頭」，另一名網友說「一定是世界末日要來了，惡魔要出現了」。還有網友說這畫面看起來很像熱門影集《怪奇物語》中的場景。
Video footage of a mysterious red glow over the Atlantic Ocean pic.twitter.com/jHTtnLUlRm— MONEYWAY (@skylawhylaa) 2022年7月20日
《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，紅色的燈光可能是漁船用來吸引魚隻用的。漁民捕撈秋刀魚時，會在漁船上使用大型的LED燈具，藉此吸引魚群。不過這樣的捕撈方式一般都是在太平洋進行。
一名Reddit網友分析，有幾種原因造成奇怪的燈光來源。一是因為魚群減少，漁船集中捕撈，因此出現大片紅光。二是中國漁船可能已經補完太平洋的魚隻，因此到大西洋捕撈。第三點則是有可能大西洋漁船也開始引進中國漁船的捕撈方式。不過這名網友也提到，不論是哪一點，對於環境來說都有負面影響。
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