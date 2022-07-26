快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？

聯合新聞網／ 綜合報導
大西洋海面上出現奇異紅光，引發網友討論。圖擷自Twitter
大西洋海面上出現奇異紅光，引發網友討論。圖擷自Twitter

一名飛行員上週在飛行途中，於大西洋上方看到奇異景象。不少網友看到影片也紛紛表示畫面很詭異，引發熱烈討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名飛行員上週五行經大西洋上空，看見這個奇怪的景象，於是將其錄下。畫面中海面有好幾個紅色的光點，引發不少網友討論。有網友表示，這是不是「時間的盡頭」，另一名網友說「一定是世界末日要來了，惡魔要出現了」。還有網友說這畫面看起來很像熱門影集《怪奇物語》中的場景。

《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，紅色的燈光可能是漁船用來吸引魚隻用的。漁民捕撈秋刀魚時，會在漁船上使用大型的LED燈具，藉此吸引魚群。不過這樣的捕撈方式一般都是在太平洋進行。

一名Reddit網友分析，有幾種原因造成奇怪的燈光來源。一是因為魚群減少，漁船集中捕撈，因此出現大片紅光。二是中國漁船可能已經補完太平洋的魚隻，因此到大西洋捕撈。第三點則是有可能大西洋漁船也開始引進中國漁船的捕撈方式。不過這名網友也提到，不論是哪一點，對於環境來說都有負面影響。

漁民 奇聞

延伸閱讀

高速公路奔馳突遇前方鐵片飛來 「巨大手裏劍」擊中玻璃駕駛濺血

搖滾樂狂熱份子「把舅舅遺骨變成電吉他」 媽也讚：比埋在土裡好

夫妻買新家裝修 地板下發現恐怖「大型骸骨」

乘客飛機上過世怎麼辦？空姐曝：繼續坐在其他乘客旁邊

相關新聞

影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？

一名飛行員上週在飛行途中，於大西洋上方看到奇異景象。不少網友看到影片也紛紛表示畫面很詭異，引發熱烈討論。

驚覺未婚夫都和繼母「睡一起」 準新娘毅然毀婚：我不嫁了！

心裡秘密找不到適合人選分享，憋在心中又很痛苦嗎？在國外相當熱門的社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少鑶不住秘密的人在上面大吐苦水，其中包括許多落跑新人們說不出口的逃婚原因，例如發現自己未婚夫竟然跟繼母睡在一起等故事，讓許多用戶嘖嘖稱奇。

商店挖寶挖到詭異五金「情趣玩具？」 網友揭實際功用

有網友日前在澳洲雪梨一家慈善義賣商店（opportunity shop,Op Shop）挖寶挖到一個形狀特殊的五金工具，金屬材質且形狀詭異，讓他不得不將照片貼上網發問，但卻得到五花八門的答案，甚至有人說這是「性玩具」，讓人相當好奇真實作用。

搖滾樂狂熱份子「把舅舅遺骨變成電吉他」 媽也讚：比埋在土裡好

有些人會將已逝親人的遺骨製作成項鍊等飾品隨時配戴在身上，彷彿逝世親人仍陪伴著他們，但國外有一名搖滾狂熱份子竟選擇將親人的遺骨製作成一把「電吉他」，超前衛作法令樂迷震驚不已。 以藝名午夜王子（Pr

你知道糞便可以治癒疾病嗎？新加坡成立首家「糞便銀行」

把人類健康的糞便細菌移植到腸道內，治療艱難梭菌感染、便祕和大腸激躁症非常有效，因此新加玻伊麗莎白醫院胃腸病學家大衛（David Ong）今年 6 月創立首家「糞便銀行」，鼓勵人們可以在身體健康時，保存自己腸道菌群的完美樣本，以備將來使用。

人妻可以帶回家？日壽司屋豎旗「售賣人妻」 文案內有乾坤

壽司店當然賣壽司，但網民發現日本有1間壽司屋公然豎旗聲稱「售賣人妻」，光天化日之下懷疑從事不道德交易，消息「一傳十、十傳百」，引來當地傳媒訪問店主，始發現真相是另有噱頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。