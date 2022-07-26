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商店挖寶挖到詭異五金「情趣玩具？」 網友揭實際功用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友挖寶挖到一個形狀特殊的五金工具，金屬材質且形狀詭異，不得不將照片貼上網發問，但卻得到「情趣玩具」的回答，讓人相當好奇真實作用。圖擷自daily mail
網友挖寶挖到一個形狀特殊的五金工具，金屬材質且形狀詭異，不得不將照片貼上網發問，但卻得到「情趣玩具」的回答，讓人相當好奇真實作用。圖擷自daily mail

有網友日前在澳洲雪梨一家慈善義賣商店（opportunity shop,Op Shop）挖寶挖到一個形狀特殊的五金工具，金屬材質且形狀詭異，讓他不得不將照片貼上網發問，但卻得到五花八門的答案，甚至有人說這是「性玩具」，讓人相當好奇真實作用。

根據《每日郵報》報導，發問者艾咪（Amy）在臉書社團上貼出一張形狀看似米奇的金屬五金工具，帶有像剪刀手柄的兩個圓環，若把圓環向中間夾，會顯示出鋸齒狀的刀片物，想了解這看起來像酷刑的工具，到底有什麼實際功用，很快地得到許多回覆。

有網友推測可能是切雪茄末端的雪茄刀，也有人說這很像情趣用品，但可能更猥褻的裝備；還有網友說，也許是關節炎患者的開瓶器。

其他網友則專業回覆說，這是切蛋器，用來切煮熟的雞蛋，從中間往下剪。另有人補充切蛋器是孩提時代時就有的用品，主要為了餐桌禮儀，用來整齊地切煮熟的雞蛋。

雞蛋 雪梨

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