搖滾樂狂熱份子「把舅舅遺骨變成電吉他」 媽也讚：比埋在土裡好

有些人會將已逝親人的遺骨製作成項鍊等飾品隨時配戴在身上，彷彿逝世親人仍陪伴著他們，但國外有一名搖滾狂熱份子竟選擇將親人的遺骨製作成一把「電吉他」，超前衛作法令樂迷震驚不已。

以藝名午夜王子（Prince Midnight）出道的美國搖滾樂手安納克斯（Yaago Anax）一家源自希臘，目前定居於美國，他向哈芬登郵報（HuffPost）介紹道，他的舅舅菲利普（Filip）激發了他內心的金屬搖滾樂魂，但舅舅在1996年不幸死於車禍事故，享年28歲。

由於舅舅生前同意將遺體捐贈作學術用途，於是他的遺骨就捐贈給希臘當地一所大學。20年後，當時受贈的學校停止使用人類骨骸，但由於他們家族信奉東正教（Orthodox religion），並不希望親人的遺骨被火化，導致菲利普的遺骨被轉移到一處需要支付高昂租金的墓地暫時存放，昂貴的租金令家族困擾不已，於是在支付一段時間後決定將菲利普的遺骨從希臘運回美國。

此時安納克斯心中有了大膽的想法，他諮詢過專家後，利用菲利普的肋骨、脊椎和盆骨製作出一把外觀相當罕見的電吉他，並將它正式命名為「Filip Skelecaster」，引起廣大樂迷注意。他接受《吉他世界》雜誌專訪時介紹，製作這把骨骼吉他最難的問題是「保持音準」，更形容「受限在人骨胸腔狹小的空間彈奏吉他，是種無法言喻的感受」。

Almost finished building a guitar with my uncle Filip’s remains. May he NEVER Rest In Peace! Metal head in life and death! pic.twitter.com/QpzTWZybNr — Prince Midnight (@princemidnightx) 2021年2月7日

然而，把人骨製作成一把吉他的做法太過前衛，不免遭到部分網友質疑它的真實性，但安納克斯不甩酸民的冷言冷語，仍對此感到自豪，他坦言起初雖然遭到母親的反對，認為這是褻瀆神明的行為，但事後他成功徵求家族的同意，「就連媽媽也說『總比埋在土裡要來得好』」。