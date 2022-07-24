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人妻可以帶回家？日壽司屋豎旗「售賣人妻」 文案內有乾坤

香港01／ 撰文／田中貴
有網民拍到1支廣告旗的照片，可見用日文寫上「人妻可以帶回家」，但原來中間有一個布甸圖案，其實店方售賣由人妻製作的布甸。（「chacha_chaaaaaa」Twitter圖片）
有網民拍到1支廣告旗的照片，可見用日文寫上「人妻可以帶回家」，但原來中間有一個布甸圖案，其實店方售賣由人妻製作的布甸。（「chacha_chaaaaaa」Twitter圖片）

壽司店當然賣壽司，但網民發現日本有1間壽司屋公然豎旗聲稱「售賣人妻」，光天化日之下懷疑從事不道德交易，消息「一傳十、十傳百」，引來當地傳媒訪問店主，始發現真相是另有噱頭。

網民笑言廣告旗另有所指

日前有網民在Twitter分享1張在佐賀縣神崎市拍攝的照片，可見照片中有1支廣告旗，並用日文寫上「人妻可以帶回家」，照片內容震驚其他網民，笑言廣告旗是否另有所指。

售賣人妻製作布甸

當地傳媒立即追蹤報道，發現廣告旗來自市內一間1964年開業的壽司屋「神埼やぐら寿司」，店主佐藤浩二接受訪問時解釋廣告旗上的「人妻」和「可以帶回家」中間有1個布甸（亦稱「布丁」）圖案，其實店方售賣由人妻製作的布甸，歷時己有15年。

以7名婦女命名

原來老闆娘用茶碗蒸技術製作布甸，但由於患重病，所以一度暫停發售人妻布甸，經過治療後重新投入工作，目前共7款口味，是老闆娘和當地另外6名婦女製作，並以她們命名。根據官方網站標價，7款口味布甸售價由420至470日圓不等（約新台幣92元至103元）。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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