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It's good to drink？展示潔淨成功 印度高官生飲「聖河」水住院了

香港01／ 洪怡霖
印度旁遮普省（Punjab）首席部長曼恩（Bhagwant Mann）日前生飲當地「聖河」加利貝因河（Kali Bein）的河水，不料2日後因胃痛緊急送醫。 圖擷自推特
印度旁遮普省（Punjab）首席部長曼恩（Bhagwant Mann）日前生飲當地「聖河」加利貝因河（Kali Bein）的河水，不料2日後因胃痛緊急送醫。 圖擷自推特

印度旁遮普省（Punjab）首席部長曼恩（Bhagwant Mann）7月17日直接飲用當地「聖河」加利貝因河（Kali Bein）的河水，以展示潔淨計劃有多成功後，有印媒引述消息指曼恩7月19日因胃痛緊急送醫，他所屬政黨則指他入院是「例行檢查」。

事發於17日，曼恩到旁遮普省城鎮蘇丹布爾盧齊（Sultanpur Lodhi）出席清潔加利貝因河22周年紀念活動期間，直接拿著支玻璃杯從河裏裝水飲。

根據《印度快報》，消息人士透露，曼恩19日晚在昌迪加爾（Chandigarh）的居所病倒，感到嚴重胃痛。他之後被空運至首都德里的醫院，至今仍在接受治療，院方已為他進行身體檢查。由於政府嚴格保密其病情，他前往德里時身邊沒有保鏢跟隨。

曼恩的辦公室未有證實消息，但稱部長身體硬朗兼健壯，其Twitter在20日發布他與警察、官員會面的相片，似是想澄清他身體沒有問題。

印媒NDTV則報導，據平民黨（AAP）政黨領袖指，曼恩曾在19日到醫院，然後在20日離開，指他是接受例行身體檢查，而不是感染。

印媒指，加利貝因河清潔計劃2000年7月16日展開，最初幾年取得顯著進展，但之後多年來進展一直緩慢。曼恩飲用河水時，的確比2000年前乾淨得多。

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文章授權轉載自《香港01》

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