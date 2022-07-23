太空人「自己DIY」恐害3名女同事懷孕？事實查核網站曝真實情況

太空無重力狀況如何影響人類身心往往令人好奇。最近有報導引述一名工程師稱，如太空人在國際太空站「自己DIY」，他們製造出來的精子可能同時導致3名女太空人受孕。美國知名的老牌事實查核網站Snopes稱這並不是真的，並將它評為「虛偽不實」。

美國《紐約郵報》與英國《每日星報》等報導，清談節目主持人奧布萊恩（Conan O’Brien）在名為《需要朋友》（Needs A Friend）的節目中，向為美國太空總署（NASA）效力的外判機械工程師Smythe Mulikan提問。他是在德州侯斯頓為NASA承包商工作的機械工程師。

這節目是在7月21日播出的，題目是「太空色情」（Space Porn）。節目已在數個平台上發布。

那些報導稱Smythe Mulikan回答其中一名主持人提問時否認將成人電影發上太空站，並稱如精子在無重力狀態下散佈，後果恐會不堪設想，他稱3名女太空人可能會在同一時間被一名男太空人弄大肚子。

媒體擺烏龍 科學家躺槍

事實是在這一節目中，奧布萊恩問及，什麼東西能送上太空站，而連同他在內，還有兩名主持Sona Movsesian及Matt Gourley一起在聊能送上太空站的最奇怪的東西。Sona Movsesian問Smythe Mulikan是否將成人電影發到大空站，後者回答說「沒有，沒這回事。」

然而，三位主持人對這答案並不滿意，並繼續就色情以及太空中手淫開玩笑。其中身為喜劇演員的主持人Matt Gourley說，如一名太空人在太空中自慰，3名女太空人可能同時受孕。此時身為科學家的Smythe Mulikan並無積極回應他們。

當《紐約郵報》報導這段對話時，錯誤地標示說這番話的人，並聲稱這位科學家已就「男太空人在太空站手淫，會導致女太空人懷孕」發出警告。報導引述相關對話時，指這番話是「該名科學家」說的。

NASA沒有就太空人「獨處時間」做什麼發出嚴格指引，此外NASA科學家也沒就在太空手淫發出警告。

Snopes稱，在太空人能否於太空站自慰的問題上，NASA是相對沉默。從科學角度看來，在大空發生性行為是有難度的，缺乏重力確會影響血液流動，但在太空中手淫可能是安全且可行的。

太空人邁克爾・科林（Michael Collin）在1989年的著作《Liftoff》中寫道，一位醫學顧問鼓勵在太空中手淫以預防前列腺問題。柯林斯寫道：

他寫道，在太空實驗室（Skylab）升空之前，人們就各種醫療問題提問，包括太空人前列腺受感染的可能性，這可能導致尿道問題。一位醫生建議定期手淫。

太空實驗室是NASA於1973年至1979年進行的首次太空站計劃。

圖為2021年6月25日，美國太空總署提供的相片顯示太空人於國際太空站進行太空漫步。美聯社

延伸閱讀：

三名富商乘坐SpaceX飛船 前往國際太空站逗留多天

NASA：國際太空站2030年底「退休」後 或長眠南太平洋

文章授權轉載自《香港01》