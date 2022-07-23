無人機剛上路就消失 他看畫面嚇傻：被大巨鱷吞食

無人機空拍已經成為常見的拍攝手法，巴西一名男子索薩（Luciano Souza）為了拍下與朋友的釣魚行程，花費約1300美元（新台幣約3.8萬元）買來一台無人機攝影，未料無人機才起飛沒多久，卻被河中一隻短吻鱷躍起吞食，索薩事後看影片也嚇傻，不過也捕捉到短吻鱷張開血盆大口的身影。

根據「Daily Mail」報導，47歲索薩2020年買了這台無人機，原本想紀錄與朋友的釣魚之旅，卻因確診，導致計劃延遲，直至今年7月15日他才與朋友開心出遊，並前往巴西托坎廷斯（Tocantins）的爪哇河（Javaés River）試飛。

從索薩分享的影片可見，無人機已經飛在河面數公尺，河面卻突然出現一隻巨大的短吻鱷，牠眼神直盯著無人機，就當無人機往下降，想要捕捉其身影時，短吻鱷突然躍出水面，張開大嘴，咬住正在飛行的無人機，並將其拖進水裡，而索薩看到畫面時已來不及反應。

索薩說，當時鱷魚跳得很高，大約有6.5英尺（近2公尺）高，速度也很快，雖然有發現牠的身影，也目睹了整個過程，但是無人機畫面一下就變成黑色了，甚至還有聽見鱷魚用利齒咬碎無人機的聲音。

雖然索薩和朋友最後有追上這隻短吻鱷，但是無人機已在鱷魚肚中，根本無法將機器取回，雖然索薩損失了一台無人機，不過他並不失望，反而對短吻鱷產生好奇，也已考慮再買一台無人機，追蹤其他的短吻鱷。