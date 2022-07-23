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豪宅響警報竟是比基尼美女脫衣！10秒畫面瘋傳

香港01／ 文：布萊恩
一名年輕美女竟在豪宅門前脫褲露出比基尼，結果令警報響起。影片擷圖
一名年輕美女竟在豪宅門前脫褲露出比基尼，結果令警報響起。影片擷圖

太有錢住豪宅也有煩惱？澳洲1名男子擁有1棟價值200萬英鎊（約7372萬元台幣）的豪宅，日前他收到豪宅發出的警報，沒想到竟然看到「香艷」畫面，一名年輕美女竟在他的家門脫褲露出比基尼，原來該美女是想用該豪宅當背景拍下「打卡照」，事後女子身份也曝光，真身原來是網紅

綜合外媒報導，豪宅的主人是澳洲男子尼克（Nick McDonald），他日前接到豪宅警報，顯示有人接近，正以為是小偷，卻意外目睹了這幕「脫衣秀」。從流傳的10秒影片見到，該名上半身穿比基尼、下半身穿着牛仔褲的美女，先站在一棵植物下，然後把手機遞給鏡頭外的人，再開始脫掉牛仔褲露出全套比基尼。不過，當牛仔褲脫到腳踝位置時，美女似乎發現了什麼，突然重新把牛仔褲拉起並離開豪宅鏡頭拍攝到的範圍，隨即不知去向。

美女先站在一棵植物下，然後把手機遞給鏡頭外的人，再開始脫掉牛仔褲露出全套比堅尼。影片擷圖
美女先站在一棵植物下，然後把手機遞給鏡頭外的人，再開始脫掉牛仔褲露出全套比堅尼。影片擷圖

雖然豪宅被「入侵」，不過尼克卻反而十分開心，直指「我這棟豪宅的設計，就是要引起別人的注目」，意味其實該美女的「入侵」，反而達到了尼克的期望。尼克又說，為了吸引人注意，他在門前種了棕櫚樹，又在牆上種滿植物等。尼克又說，當地許多人都會跑到他家門外拍照，而該美女是目前為止「最大膽的（most bold）」，透露對方曾直接問是否可以在豪宅拍照幾分鐘。事後這位超大膽的美女身份也曝光，原來是當地人氣網紅切斯曼（Holly Cheesman），在Instagram有1.3萬粉絲。她不時在IG發相展示不同顏色、款式的比基尼，盡顯美好身材。

圖擷自IG
圖擷自IG

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文章授權轉載自《香港01》

牛仔褲 網紅 澳洲 Instagram

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