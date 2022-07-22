快訊

林志穎Model X自撞火勢驚人 電動車燒起來為甚麼特別難撲滅？

林志穎開特斯拉Model X自撞 車主熱議：一原因「9成機率人為疏失」

林志穎自撞警方曝「2人臉部挫傷意識清楚」 目擊者：情況緊急

聽新聞
test
0:00 / 0:00

服務生太帥！爸爸神助攻幫女兒告白 她羞爆滑進桌底

聯合新聞網／ 綜合報導
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。圖／取自YouTube
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。圖／取自YouTube

美國一名16歲少女近日與爸爸、哥哥到餐廳吃飯，向爸爸提起餐廳內一名男服務生很帥氣，想不到爸爸神助攻，他直接叫住該名服務生說「我女兒說你很帥」，讓少女害羞到鑽進桌子底下。該名服務生隔天透過社群軟體私訊少女哥哥，然而一聽到她年僅16歲，他便立刻「離開對話」。

《B.C. & Lowy》經常翻譯國外爆紅的有趣影片，近日一則影片相當有趣，美國一名少女Sophia與爸爸及哥哥到餐廳用餐，她跟爸爸說，其中一名男服務生很帥氣，想不到爸爸竟直接告訴本人「我女兒覺得你超帥」，男服務生受寵若驚的說「天啊，是真的嗎？」

一旁的Sophia則尷尬的大叫「停止！」並害羞地「滑進」桌子底下。爸爸卻仍不放棄，還詢問服務生名字，並說「很高興認識你，Will」。

Sophia哥哥將該影片上傳網路，想不到Will也看到影片，並透過社群軟體私訊他，詢問Sophia今年幾歲，他回答「16歲」後，Will則嚇得回覆一張「消失閃人」梗圖，補充表示「Will已經離開對話」。

其他網友紛紛留言「女兒的反應也太可愛了吧，害羞到直接滑下去」、「有這樣的爸爸女兒一定很開心」、「她的stop展現出了女人的魄力」、「我刷了快10遍，每次看不同人的表情：服務生、女兒、爸爸，笑死我了」、「看來威爾不想被fbi抓走，求生欲滿滿」。

Sophia年僅16歲。圖／取自Instagram
Sophia年僅16歲。圖／取自Instagram

服務生Will。圖／取自Instagram
服務生Will。圖／取自Instagram

美國

延伸閱讀

股票像孩子...養太多管不來！ 她用巴菲特的投資方式：能好好過生活

家長1偏好讓補習班老師好困擾 過來人認同：超討厭自己名字

被催婚急了…36歲男帶「假女友」父母超中意 網友吐嘈：看完出租女友來唬爛？

遭酸民嗆「申請商務簽證整天爽玩」 林氏璧：我是來工作的

相關新聞

服務生太帥！爸爸神助攻幫女兒告白 她羞爆滑進桌底

美國一名16歲少女近日與爸爸、哥哥到餐廳吃飯，向爸爸提起餐廳內一名男服務生很帥氣，想不到爸爸神助攻，他直接叫住該名服務生說「我女兒說你很帥」，讓少女害羞到鑽進桌子底下。該名服務生隔天透過社群軟體私訊少女哥哥，然而一聽到她年僅16歲，他便立刻「離開對話」。

日本開發午睡專用太空艙 可站著睡供打工仔隨時進去「補眠」

這個外型類似太空艙的東西，不是什麼高科技發明，而是用來睡覺用的「午睡艙」。日本傢俱公司ITOKI與木材公司廣葉樹合板共同開發，專門讓打工仔可在公司站着睡覺的午睡艙，相關設計正申請專利，有望投入生產。

活人紀念碑？以色列取用陣亡軍人精子幫助「傳宗接代」

彭博社報導，以色列近年不少陣亡軍人家屬會取下過世親人的精子，希望將來有機會傳宗接代，目前已有數十名這樣的孩子誕生。最初，...

夫妻買新家裝修 地板下發現恐怖「大型骸骨」

加拿大一對情侶在新屋動工時，在地底下發現許多奇怪的物品。不過最讓兩人不寒而慄的，是一些不知名生物的大型骨骸。

比基尼辣妹闖豪宅當場「脫衣解扣」 身分曝光竟是人氣網紅

光天化日之下，竟跑到別人家門口「大膽脫衣」？澳洲男子尼克（Nick McDonald）日前收到住宅警報，訊息顯示有人正在接近他的豪宅，尼克急忙透過監視器觀察屋況，沒想到卻意外目睹「脫衣秀」。只見一名年輕辣妹在他家門外脫衣解扣...

請設計系友人幫忙設計喜帖 新娘見成果傻眼：用word做的？

舉辦婚禮需要安排很多細節，國外一名新娘邀請自己學平面設計的朋友幫忙設計喜帖，結果做出來的結果卻讓她超級傻眼，直呼「這是word做的嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。