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日本開發午睡專用太空艙 可站著睡供打工仔隨時進去「補眠」

香港01／ 歐敬洛
工作再忙也要補充睡眠。示意圖/Ingimage
工作再忙也要補充睡眠。示意圖/Ingimage

這個外型類似太空艙的東西，不是什麼高科技發明，而是用來睡覺用的「午睡艙」。日本傢俱公司ITOKI與木材公司廣葉樹合板共同開發，專門讓打工仔可在公司站着睡覺的午睡艙，相關設計正申請專利，有望投入生產。

辦公時間過長、過勞死，是日本廣為人知的問題。在日語中，有一個詞「居眠り」用以形容在任何地方短時間睡眠，以補充睡眠不足。例如在通勤的火車上，午飯時間的辦公桌上，正在等巴士的車站中等等。

因此，日本有公司決定開發一個可供打工仔，在公司睡午覺的裝置，一個活像太空艙的「午睡艙」。ITOKI透過合作伙伴配對，找到了廣葉樹合板工場，兩企業在7月17日達成協議，決定共同開發生產這產品。

在介紹這新開發時，ITOKI表示他知道有不少員工會把自己鎖在廁所內休息睡覺，「相當不健康」。

新設計的午睡艙，可以讓人關在一個小型的個人室中，站着睡覺——就像搭火車時一樣。不過為避免睡着後身體自然捽倒，艙內設計到能緊貼身體，並有各種位置承托身體各部分，讓使用者「可以站着熟睡」。

站立睡眠艙的好處，就是可以節省位置。休息室即使不夠位，也可以利用其他如會議室，放置一兩個讓員工走進去休息。

ITOKI希望這個開發，可以為打工仔打造一個更靈活的休息空間。

由於設計仍在概念部分，暫時不知道舒適度，亦未有實物供嘗試。有網民表示經常看見人站在火車上都能睡覺，如此的發明搞不好有效。不過亦有網民表示，可以坐在椅子上睡覺，會否有人會去強迫自己站着睡。亦有人表示，這似乎更像醫療用的睡眠裝置，也有人對會否真正有企業買回來給員工使用感到疑惑。

延伸閱讀：

經濟艙也能躺平 新西蘭航空首創「太空艙」睡眠區

日本研究：休假日比平常遲睡不應超過這限度 否則有損健康

文章授權轉載自《香港01》

日本 睡眠 打工

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