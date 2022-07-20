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比基尼辣妹闖豪宅當場「脫衣解扣」 身分曝光竟是人氣網紅

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲男子尼克收到住宅警報，看監視器卻發現一名比基尼辣妹在他家門口大膽脫衣。圖／取自太陽報
澳洲男子尼克收到住宅警報，看監視器卻發現一名比基尼辣妹在他家門口大膽脫衣。圖／取自太陽報

光天化日之下，竟跑到別人家門口「大膽脫衣」？澳洲男子尼克（Nick McDonald）日前收到住宅警報，訊息顯示有人正在接近他的豪宅，尼克急忙透過監視器觀察屋況，沒想到卻意外目睹「脫衣秀」。只見一名年輕辣妹在他家門外脫衣解扣，穿著比基尼在他的地盤上遊走，女子的真實身分也隨之曝光。

根據《每日郵報》《太陽報》報導，尼克在澳洲黃金海岸擁有一棟價值200萬英鎊（約新台幣7194萬元）的豪宅，日前他突然收到住宅警報，疑似有人正在靠近他的房子，尼克也警覺地打開監視器觀察狀況，沒想到卻意外捕捉驚喜。

從影片畫面可見，一名年輕女子跑到他的豪宅門口，先是將手機交給一旁的友人，隨後便大膽地脫衣解扣，完全不顧他人目光。身穿比基尼的辣妹先是將牛仔褲拉到腳踝，但下一秒彷彿發現什麼一般，立刻將褲子拉了回去，躲到了監視器拍不到的角落。

比基尼辣妹的身分也立刻被挖出，原來她正是當地人氣網紅霍莉（Holly Cheesman）。霍莉時常在Instagram上分享個人生活，她也不吝嗇展現好身材，不時會上傳比基尼美照給粉絲飽眼福。眼尖的網友也發現，霍莉7月初貼出的一張照片，疑似就是在尼克豪宅前拍攝的，許多粉絲也留言朝聖，大讚霍莉的大膽作為。

豪宅遭人侵門踏戶，但尼克卻完全不生氣，反到開心地表示「我設計它（房子）就是為了要引人注目」。尼克透露，他在豪宅的裝潢上花了很多功夫，為了讓房子美艷動人，他將外牆漆成白色，還種了許多綠色植物、多肉植物，內部格局也毫不馬虎，甚至還設置了游泳池、健身房和電影院。

尼克也坦言，當地許多人都會跑到他家門外拍照，顯然霍莉不是第一名「入侵者」，也不會是最後一位。

霍莉是當地的人氣網紅，時常在Instagram上分享個人生活。圖／取自Instagram@itsholss
霍莉是當地的人氣網紅，時常在Instagram上分享個人生活。圖／取自Instagram@itsholss
霍莉是當地的人氣網紅，時常在Instagram上分享個人生活。圖／取自Instagram@itsholss
霍莉是當地的人氣網紅，時常在Instagram上分享個人生活。圖／取自Instagram@itsholss

比基尼 網紅 監視器 Instagram 豪宅

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