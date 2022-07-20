請設計系友人幫忙設計喜帖 新娘見成果傻眼：用word做的？

舉辦婚禮需要安排很多細節，國外一名新娘邀請自己學平面設計的朋友幫忙設計喜帖，結果做出來的結果卻讓她超級傻眼，直呼「這是word做的嗎？」

據《太陽報》（The Sun）報導，日前一名網友在論壇Reddit上分享，自己的朋友要結婚，所以找了一位學平面設計的朋友來幫忙設計喜帖，不過這位「設計師」做出來的成果卻讓新娘和周遭所有人都大傻眼，因為成果可說是一點設計感都沒有。

這名網友表示，新娘看到成品後婉拒朋友，表示會另外想辦法設計喜帖。沒想到這位朋友還在臉書上發文罵新娘「浪費別人時間」。兩人因為這件事鬧翻，搞到最後連朋友都當不成。發文網友表示，最後反而是不太會用電腦的新娘媽媽，用網路模板幫新娘設計出喜帖來。

這篇發文吸引不少網友留言，有網友就問，是不是因為新娘要求朋友免費設計？如果設計師沒有收錢，會做成這樣很合理。不過原po強調當初新娘有付設計費，因此看到成品才會那麼生氣。有網友說感覺這種「設計」連小孩都做得出來，「就是找雪花背景素材，再用Times New Roman字體打上字就完成了」。另一名網友則說「這很明顯是沒用心做」。