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熱浪難耐！女顧客穿清涼比基尼上超市 店員語出嘲諷

聯合新聞網／ 綜合報導
女顧客穿著比基尼上衣購物。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
女顧客穿著比基尼上衣購物。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

英國知名超市Tesco昨日(19)發生一起言語性騷擾糾紛，因當地高達35度的熱浪，氣溫炎熱，一名女顧客在結帳時因上衣穿著清涼比基尼，便遭到店員包圍嗆：「grow up」，暗指這名女顧客「成熟點」，令她相當不滿，感到被羞辱。事件曝光後，Tesco公司為數名員工的行為向女顧客道歉，但她表示之後不會再來光顧。

根據英國《太陽報》報導，事件發生當時，女顧客在使用自助結帳，多名員工包圍女顧客，並走到她面前說，「下次你能不能穿T-shirt，即便是男性也要穿T-shirt進入，這是規定。」

隨後便發生激烈言語衝突，數名員工最終嘲諷她要「成熟點」，女顧客也解釋，由於氣溫炎熱，當天溫度35度以上，她認為不需要隨身攜帶T-shirt，且氣憤表示，「我真的很生氣，也很沮喪。」

衝突過後，女顧客堅稱，她再也不會來此購物，並說：「我從來沒有因為穿著比基尼上衣在所有人面前感到如此羞辱和歧視。」不過她補充道，有一名年輕的Tesco員工在發生激烈爭執過後擁抱並安慰了她。

Tesco公司已向這名女顧客致歉，發言人表示，「我們對員工的行為感到抱歉，之後會加強員工教育訓練。」但遭到羞辱的女顧客表示之後不會再到該超市消費了。

Tesco 比基尼

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