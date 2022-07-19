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夫妻結婚契約網路瘋傳 只因一條「每月限吃一次披薩」

聯合新聞網／ 綜合報導
兩人簽下婚前契約 圖／截自臉書
兩人簽下婚前契約 圖／截自臉書

現代婚姻簽結婚契約不奇怪，但印度一對夫妻的結婚契約這幾天卻在網路上意外爆紅！根據《BBC》報導，該段只有16秒的影片片段特殊點在於，該份契約的第一條就是「一個月只能吃一次披薩」，友人們則表示那都是因為新娘本人「根本是個披薩狂」。該影片從上傳到現在已經被觀看了超過4500萬次。

該對夫妻位於印度的阿薩姆邦，事主分別為24歲的新娘香緹和25歲的新郎敏督。他們五年前因為上同一門商學課而認識，之後他們逐漸熟識而相戀，而他們第一次約會便是去披薩店。敏督說「因為她整天都在講披薩的事情，所以我知道我們一定要去吃披薩店」。之後的每次約會，香緹也總是提議要吃披薩店，即使敏督也愛吃披薩，也開始對「天天吃」開始小有微詞。而香緹愛吃披薩的事情也成為朋友之間的趣聞。

當兩人結婚時，他們的同學和好友們想要給他們一份非常特別的祝福「我們一群人非常好，也度過了許多時光，也見證了他們愛情的過程。因此我們想出了8點量身訂做的守則，第一條就是關於披薩。」因此有了影片中的結婚契約。

除了第一條的「一個月只能吃一次披薩」以外，其他的契約內容還有「敏督在星期天要負責做早餐」、「每15天要帶香緹出門購物」、「敏督晚上要出門聚會需要香緹陪同」、「香緹要運動且每天穿紗麗」，朋友解釋最後一條「因為敏督覺得穿紗麗的香緹很美」。

對於影片在攝影公司上傳後爆紅，敏督表示「很開心」，那份結婚契約現在已經被他們裱框起來放在房間。但他同時也對香緹是否會遵守「披薩禁令」不抱希望，他說「她基本上覺得是在開玩笑，我不認為她有打算少吃一點披薩」，而香緹則在旁表示「沒錯，而且從婚禮以來我們已經吃了兩次披薩，而到現在也才過了兩周而已。」

印度 BBC 婚禮

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