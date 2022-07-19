替兒子慶生露出雪白巨乳被網友罵翻 辣媽：只是天氣熱

原本要替兒子慶祝生日的溫馨影片，在網路上曝光後「媽媽」卻反而成了眾人的焦點。

據《鏡報》（Mirror）報導，37歲的拉蔻爾（Raquel Dicuru）在上個月時替7歲兒子舉辦生日派對慶生。影片中眾人為兒子唱生日快樂歌，拉蔻爾則彎下腰來點蠟燭。沒想到拉蔻爾的洋裝讓她「春光外洩」，從影片拍攝的邪惡角度看起來波濤洶湧，讓看見的人都有點不好意思。

原本拉蔻爾覺得影片很有趣，將它上傳到TikTok，不料卻引來網友砲轟批評。網友們留下各種嘲諷言論，批評拉蔻爾穿著不得體。一名網友就說「為什麼要穿這樣參加小孩的生日派對？」，另一名網友則酸說「一定是想找單親爸爸」還有網友批評拉蔻爾的舉止根本只是要吸引他人目光，直說「女人就是知道要怎麼吸引別人注意」。

針對網友批評，拉蔻爾表示自己婚姻很幸福，根本沒有在找對象。她表示不明白為什麼網友要這麼生氣，自己只是因為天氣很熱，穿著舒適的洋裝到公園野餐。她更替自己發聲說，自己只是露出一點胸部跟腿，天氣那麼熱，她認為不必為了顧及他人感受就遮遮掩掩。