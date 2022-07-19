夫怒控女兒非親生！妻委屈喊「沒出軌」 重作親子鑑定現驚人事實

根據太陽報報導，《Reddit》論壇上一名妻子遇上一件離奇事件，讓她十分困擾。她表示先生去做了親子鑑定，意外發現他和5歲大的女兒沒有血緣關係，讓他十分生氣，兩人因此鬧到離婚。該妻子卻大惑不解，還委屈表示「自己並沒有外遇出軌，不知為何結果是這樣」

該名妻子表示，他們兩人從大學時就在一起，她非常愛他，而在跟她先生在一起之前，她也只和兩個人發生過關係，之後就再也沒有了，所以「女兒的爸爸根本不可能是其他人」。她還說，她不知道為甚麼她先生要去作那「愚蠢的鑑定」，現在她根本沒有辦法說服她先生，可能那個鑑定「結果有問題」。

沒想到之後的發展更讓人意外，那名妻子說為了搞清楚究竟是怎麼回事，她決定自己也去作鑑定，將自己和先生、女兒的樣本都送去作測試，結果卻發現原來「她也不是他們女兒的媽媽」，他們兩人和他們的女兒都沒有血緣關係。

她表示「我不知道到底發生了什麼事，但我們已經報警，也準備要告幫我們接生的醫院」、「我已經和我的丈夫和好，但生活並沒有因此回到正軌，我希望這些事情從來沒有發生過」；她還說，發生這些事件後，她開始害怕有人會來帶走她的小孩，只好都跑到她的房間去跟她睡，同時她也很擔心她的親生小孩，「上天保佑她一切都好」。

網友們也對這樣的發展感到震驚，「我原本還以為是先生為了離婚，偽造假的檢測結果」、「完全沒料到結果會是這樣」；還有人補充「之前發生過作試管嬰兒，植入的胚胎卻是別人的，等於生下了別人的小孩」、「但那至少真的是她『親生』的」。