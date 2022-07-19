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不捨16歲兒離家 爸媽在自家院子蓋出「組合屋」給他住

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名母親為了把兒子留在身邊，在自家後花園蓋出一間美輪美奐的房子。圖擷自@fromhousetohome4
國外一名母親為了把兒子留在身邊，在自家後花園蓋出一間美輪美奐的房子。圖擷自@fromhousetohome4

小孩離家是許多家庭必經的過程，然而還是有母親不想小孩離家住外面，而選擇在花園裡另外蓋一間美輪美奐組合屋，並將過程分享在TikTok上，讓不少網友都為之驚艷。

根據《太陽報》報導，這名在TikTok上分享的母親寫道，她不想讓兒子離開家，又想說兒子需要自己的空間，因此突發奇想地在自家後院蓋出一間豪華組合屋，讓不少家長對此「孝子」舉動印象深刻。

這名媽媽分享她的建造與裝潢過程，只見屋裡被佈置非常現代風，且為了維持最低成本，她讓開建設公司的先生處理所有過程，把成本壓在7,000英鎊（約台幣250,000元）。 她說，他們從後花園一片廢草地開始整理，在灌好水泥好，才開始真正的建造工作。除了搭起木牆與門窗，讓整體空間開始融合，他們也蓋了間小浴室與廚房，讓他們兒子有完整獨立空間。

此外，他有一個完整的淋浴空間跟浴室儲物處，儘管空間小，但還是可以放的下一張雙人床、大衣櫃與掛牆電視；而廚房則是不大，這名母親表示，「當一個10幾歲男孩離家裡廚房很近時，你真的會期望他常做菜嗎？」

不少網友對這位媽媽為了把兒子留在家的舉動感到驚訝，一位母親也分享自身經驗：「我也為我的兒子蓋了一間，但他一直偷偷帶不同女孩回來，所以我把他趕出去了。」原貼文媽媽也回應，這也是我所擔心的事情。這位媽媽雖然沒有透露他是否會跟兒子收租金，但因為現在兒子只有16歲，距離成年離家還有段時間，可以先好好享受媽媽為他準備的新屋。

親子

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