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舊金山街道斜率31.5%滿是煞車皮燒焦味 「房屋歪到像倒塌」每坪卻飆到210萬

聯合新聞網／ 綜合報導
舊金山有一條斜率高達31.%的街道，堪稱是西半球最陡的城市街道才算是「血統最純正的」。 圖擷自部落客鱸魚粉專
舊金山有一條斜率高達31.%的街道，堪稱是西半球最陡的城市街道才算是「血統最純正的」。 圖擷自部落客鱸魚粉專

你知道舊金山的街道有多陡嗎？旅居美國的部落客鱸魚分享一張街道照，「在舊金山只要把街道當作水平面，就可以拍出電影《天能》的劇照，完全不需要動手腳」，圖中的房子與停在街上的汽車形成明顯的斜角，彷彿下一秒房子就要倒塌，讓人看了直冒冷汗。

鱸魚介紹這條街的斜率（坡度）為31.5%，雖然網路上曾有人找出好幾條更陡的街道，但其中幾條只有10公尺左右的路段超過這條街，且並非主要貫通的街道，因此這條堪稱是西半球最陡的城市街道，算是「血統最純正的」。

鱸魚形容行駛在這條街道上的感覺，簡直就像在坐雲霄飛車爬坡，陡到爬坡時的眼前只能見得天空，因此下坡路段總是讓煞車磨得特別快，站在坡底「你會不時聽到煞車尖叫聲，聞到煞車皮燒焦味，看見地上全是輪胎磨出的黑印」。

斜坡停車在舊金山被列為駕照必考題，不只是把車停好這麼簡單，當地人都知道停妥後一定要「把前輪打彎讓輪胎深深卡在人行道邊上」，鱸魚話有玄機地表示，「如果（輪胎）沒卡的話，車子滑下去的帳全算你的，有時就算輪胎打彎了，但沒有卡進人行道也是會吃罰單的」，就連公權力也要介入維護交通安全，可見街道到底有多陡。

舊金山有一條斜率高達31.5%的街道，堪稱是西半球最陡的城市街道才算是「血統最純正的」。 圖擷自部落客鱸魚粉專
舊金山有一條斜率高達31.5%的街道，堪稱是西半球最陡的城市街道才算是「血統最純正的」。 圖擷自部落客鱸魚粉專

這些坡度大的街道都是流傳自150年前的規劃，鱸魚不禁納悶當時主要還是以馬車為主，「不知到馬是怎麼爬上去？下坡又怎麼煞得住？」也因為坡度太大使得舊金山的纜車應運而生，造就出全美國最獨特都市街道景觀。

然而，你一定好奇這麼陡有誰要住？僅管這條街道有31.5%的超大斜率，房子外觀大角度傾斜，但這裡的房價卻還是貴得不得了，屋齡「平均不過才100年」歷史，每坪卻要價210萬台幣。

舊金山 駕照 纜車

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