快訊

才慶祝結婚紀念日 林立洋妻子鬆口會簽字「讓你自由」

毒氣之後：選讀分科測驗裡的歷史圖像與國際故事

亞馬遜狂打折消庫存、金融股財報低迷 利空盡出？

超人媽媽養10孩！日日起床像打仗 每週伙食費破萬

聯合新聞網／ 綜合報導
育有10兒的翠絲每天生活像打仗，得提早起床充實自己。圖擷自The Sun
育有10兒的翠絲每天生活像打仗，得提早起床充實自己。圖擷自The Sun

暑假小孩在家讓許多家長每天像打仗一樣，但美國一位媽媽不用到暑假，全年365天的行程都像練兵一樣充實。育有10個孩子的她，每天都要4點起床開始打理，才能讓全家一天的生活相當順暢。

根據《太陽報》報導，來自美國亞利桑那州的32歲翠絲（Tracee Schaeffer）和40歲的先生賈斯汀（Justin），兩人育有一個14歲、一個13歲、兩個12歲、一個11歲、兩個9歲、兩個8歲及最小3歲，共10個孩子。

翠絲表示，每週一她都要先排好一週的菜單，並且為孩子們分配各自該做的家務，讓自己還有餘裕可以經營公司。雖然如此，翠絲仍不得不兼顧教育孩子的責任、曲棍球練習及餵養她所飼養的雞。

翠絲分享，她每天會在凌晨4點比孩子們提早兩小時起床，讓自己可以在混亂開始前，得到片刻安靜。並利用這段時間先做些自己喜歡的事，把房子打理好，以便全家開始新的一天。

6點一到，當大家紛紛起床後，翠絲會開始準備早餐，而大家則要利用這段時間做家事，隨後安頓好大家早餐，翠絲會準備水跟飼料給雞，並把雞群從雞舍中放出來，讓牠們活動筋骨。

剩下時間則是帶5個大孩子們去上學，在家教導另外的幾個小小孩。之後下午開始準備晚餐，並接小朋友從學校下課，讓他們寫功課與吃飯，下午5點時再去參加曲棍球練習。

翠絲為孩子們制定的家務表，除了讓大家學習為共同的家負責之外，她也會每三到四個月交換每人的家務事，讓大家學習不同技能，承擔新的責任。

翠絲也說，大量的勞務需要孩子們一起分配。而一大家子的伙食費也相當驚人，每週高達400美元（約台幣12,000元），因為食物量太大，加上瑣事繁雜，她都透過網路購物搞定家庭補給品，「我絕對沒有時間或心力去商店採買」，翠斯表示。

翠斯也說，因為家裡人口多，所以她每週都要為下週制定餐飲計畫，家裡也放了兩台冰箱跟三台冰櫃，但她通常都只買剛好的量，因為不喜歡家裡囤積食物。

延伸閱讀

人夫為哥吉拉公仔鬧離婚 好兄弟「阿貴」關鍵舉動被讚：真的很貼心

她無法接受男友有認識15年女性好友 網：價值觀不同就分手

人妻擅自拿「珍藏哥吉拉」送親戚 尪暴氣還被罵幼稚

前夫領身障兒子補助卻不養家 她氣憤網建議「提告」

相關新聞

超人媽媽養10孩！日日起床像打仗 每週伙食費破萬

暑假小孩在家讓許多家長每天像打仗一樣，但美國一位媽媽不用到暑假，每天行程都練兵一樣充實。育有10個孩子的她，每天都要4點起床開始打理，才能讓全家一天的生活相當順暢。

日本高中生掀吃草熱潮！成立研究部製「拔絲雜草」 味道出乎意料

學生時期有不少學會或課外活動可以參加，當中籃球、羽毛球、排球等運動都是受歡迎的選擇。但原來最近日本的中學竟然流行吃雜草，甚至有高中建立了專門研究雜草的「雜草研究部」，集體變身神農氏摘草做實驗？！

我去冒險啦！貓咪上演波士頓機場大逃脫 遊蕩20天結束旅程

一隻寵物貓獨自在美國波士頓洛根國際機場（Logan InternationalAirport）遊蕩3星期，終於願意進入誘...

強生將下台…英「首席捕鼠官」意外捲入首相之爭 飯碗恐被搶

長住英國首相官邸的英國「第一貓」賴瑞（Larry）今天捲入政治紛擾：一位呼聲很高的首相參選人透露可能帶著4隻貓搬進官邸，...

影／你買得下去嗎？義大利冰淇淋放金箔 一個要價2100元

開心果、藏紅花、金箔：這款義大利天價冰淇淋可不適合囊中羞澀的人——一個要70歐元（約新台幣2100元）。你覺得值得嗎？

為什麼猩猩猴子沒有進化成人？人從哪裡來的萬年解惑

有一個朋友，一聽我說要寫一本人類演化史的書，馬上就問：「達爾文不是說人是從猴子演化而來嗎？但為什麼現在的猴子，卻變不出人來？」問得好！這也是演化生物學家和古人類學家，經常被問到的問題。答案其實也很簡單：人可不是從猴子演化而來的。達爾文絕對沒有這麼說，人們常把「猴子變人」的說法，胡亂套在達爾文頭上，主要是為了嘲笑他的演化論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。