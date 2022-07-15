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死亡直播瘋傳 人妻開直播5分鐘遭輾斃 巨響、呻吟哭聲震驚網民

香港01／ 撰文： 布萊恩
馬來西亞發生恐怖奪命車禍，1名38歲女子被當場輾斃，車過程在fb全直播。（網上圖片）
馬來西亞發生恐怖奪命車禍，1名38歲女子被當場輾斃，車過程在fb全直播。（網上圖片）

馬來西亞發生恐怖奪命車禍，1名38歲女子帶着兒子坐在丈夫駕駛的電單車後座，其間拿出手機在facebook直播，詎料5分鐘後就發生車禍，女子當場被超車的車輛輾斃，與丈夫及兒子陰陽永隔。車禍過程成為死亡直播，影片中的撞擊聲、女子痛苦呻吟聲、哭聲全程播出，令網民十分震驚。

綜合當地媒體報道，事發周一（7月11日）下午。從網上流傳的直播影片見到，該名38歲女子當時坐在39歲丈夫駕駛的電單車後座，7歲兒子則坐在兩人中間。惟直播不到5分鐘，便聽到撞擊巨響，女子手機隨即掉落地上，鏡頭一直拍向天空，卻可聽到有痛苦的呻吟聲、哭聲、焦急的吵鬧聲。

直播片段一直到37分42秒才被現場民眾按掣停下，至今已有超過20萬人次觀看紀錄，大部份網民都十分震驚及傷心。

當地警方表示，事發時一家三口的電單車正右轉，被駛至超車的肇事車輛撞上，女子被輾過當場斃命；丈夫被撞飛跌落路邊，手腳受傷，兒子則頭臉受傷，父子沒有生命危險。

初步調查顯示，肇事車輛司機沒有受酒精影響，警方依危險駕駛導致他人死亡調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》

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