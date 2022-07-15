寵物狗「天生富貴相」 巧合與億萬富翁撞臉 網友：像到有點嚇人

不少人都會在網上分享愛犬的照片，近日1張狗狗的正面照就在國外網站瘋傳，原因是牠「天生富貴相」，竟與1名億萬富翁撞臉！有網民更表示相似度高達120%，直言「這有點嚇人了！」。

綜合外媒報道，最近有1張小狗的正面照片在國外網站瘋傳。從圖片可見，小狗被主人一手托着拍照，白色長毛遮蓋了大部分臉部，僅露出五官及些許粉色皮膚，不算清澈的雙眼看上去有點不屑。沒想到有人覺得小狗長得像維珍集團的董事長——億萬富翁李察布蘭森（Richard Branson），並把照片轉載到國外網站Reddit上，旋即引起哄動。布蘭森是著名的英國企業家，亦是首位上太空的「平民」。想不到竟然有小狗長了張「富翁臉」，令網民大笑不止。

翻查記錄，其實該照片是在8年前被上傳到網上的，帖文上寫道「（狗）長了張毛茸茸的睿智老翁臉」。有網民當時就已經指出小狗長得像布蘭森，只是並未有在網上激起甚麼浪花。可能隨着布蘭森上年完成了歷史性太空旅程，令人不禁關注這位企業家未來還會有甚麼驚人舉動，所以該照片近期才又在網上引起關注。

有網民想知道狗主天天對着「布蘭森的臉」是甚麼感覺，「當你每天睜開雙眼就見到布蘭森在舔你的臉……唔，總之我不行」、「很好奇他（狗主）親不親得下去」。亦有人覺得小狗長得像人還和知名人士的臉有極高相似程度，令人非常不安，「我討厭自己多手按進來看，現在我要發噩夢了」、「老實說，如果天天看到牠舔我的臉，我早晚會被嚇死」。

不少人都覺得竟然有小狗長了張「富翁臉」非常有趣，但也有人表示被嚇到。（「Richard Branson」facebook圖片）

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文章授權轉載自《香港01》