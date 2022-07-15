恐怖！鋪路車突爆胎鋼圈碎「子彈式」擊出 工人慘遭射頸當場死亡

儼如死神來了劇情！巴西日前發生恐怖工業意外，1名工人進行鋪路工程時站在馬路一側，未料鋪路車輛駛過時突然爆胎，飛彈出來的鋼圈碎片像子彈一樣擊中他的頸部，救援人員趕到現場時證實他當場死亡。事發時該市市長剛好身處現場，承諾政府會向家屬提供協助及調查出事原因，不過當局檢查肇事鋪路車輛時，發現爆胎的輪胎是全新的，仍需進一步調查。

事發於巴拉那州的蓬塔格羅薩市（Ponta Grossa），當地傳媒報道，1名56歲工人在鋪路工程中意外喪生。死者名字叫利馬（Davi José da Silva Lima），是工程公司人員，接到市政府委託的外判市內鋪路工程，當時正在大街轉角處修復鋪瀝青的接縫。

現場閉路電視顯示，事發時有8名工人分站馬路兩側讓鋪路車施工，突然間鋪路車爆胎，輪胎輞（鋼圈）破裂，彈出的鋼圈碎片像子彈一樣彈出，這時站在一側的利馬猶如變成靶子，被碎片擊中後即時倒下，他的同事即跑去查看，可惜救援及消防人員趕到時，證實利馬已無心跳及呼吸，當場死亡，其他人未有受傷。

市政工程部門指，利馬被鋼圈碎片擊中頸部致死。事故發生時，該市市長施密特（Elizabeth Schmidt）都在現場，政府已承諾會向死者家屬提供一切協助，並會調查事故原因。當局已檢查肇事鋪路車，確認爆胎的輪胎是全新的，事故仍待徹查。政府會於本周六再派人完成事故現場的鋪路工作。

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文章授權轉載自《香港01》