花20萬訂海灘SPA放鬆旅行 情侶到場傻眼：根本戰爭現場

英國一對情侶砸了近20萬購買度假行程，沒想到抵達海邊以後，只看到「戰爭現場般」的景象，除了消波塊沙灘上幾乎什麼都沒有，讓兩人非常生氣。

據《太陽報》（The Sun）報導，47歲的艾琳（Eileen Womersley）和36歲的潔瑪（Gemma Adams）花了5500英鎊（約20萬台幣）購買墨西哥度假勝地的套裝行程。兩人購買的是英國途易航空（TUI Airways）提供的「卡麗詩瑪金色宮殿飯店」（Karisma El Dorado Royale）SPA行程。原本兩人計劃到全球百大飯店度假兩週，不料到了現場不但沒看到陽光灑落的沙灘，海水也不像照片中一樣清澈蔚藍，海岸上還裝了好幾個消波塊。

購買行程的艾琳和潔瑪。圖擷自 太陽報

兩人了解後才知道，原來2005年卡崔娜颶風襲擊後，當地就裝設了這些消波塊。因為有那麼多消波塊，兩人為了避免遭刺傷，也不能下水游泳。原本兩人期待在海邊的餐廳看著日落與海浪用餐，但是就連餐廳都在颶風襲擊後不復存在。

艾琳表示，原本期待不已的假期，現在變成一場惡夢。沙灘上的景象看起來就像是戰爭現場的景象。兩人表示將向途易航空採取法律行動。不過針對此事件，該公司表示，消波塊等現場資訊網頁都有清楚陳述。