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美魔女辣嬤上健身房自拍運動影片 遭經理阻止諷：你很有名嗎？
健身風氣興盛，不少人會在健身房運動時以手機錄影或拍照，記錄下自己的身型變化。國外一名美魔女健身網紅日前到健身房運動，卻被健身房經理要求不准拍攝，讓她覺得很難堪。
據《鏡報》（Mirror）報導，今年53歲的安卓莉亞（Andrea Sunshine）雖然已經當了阿嬤，身材卻仍舊保養得宜，不少網友都說她根本看不出來已經當阿嬤了。安卓莉亞常在IG上分享自己的健身影片和菜單，因此吸引13萬粉絲追蹤。6月17日她到巴西一家健身房運動，過程中她錄下自己運動的影片，不過這時健身房經理卻出面制止，禁止她在健身房錄影。
安卓莉亞秀出IG帳號，試圖解釋自己是經營社群媒體需要所以才拍攝運動影片，不過經理卻冷笑回應「妳很有名嗎？」接著表示，就算這樣還是不能錄影。經理的反應讓她覺得尷尬又難堪，將這段經歷分享在自己的帳號上，希望網友評評理。
有網友表示，其實經理不允許錄影是合理的，因為可能會有其他不想入鏡的人不小心被拍到。也有網友替安卓利亞抱不平，表示「連鎖健身房的主管都很爛，他們都很囂張，我現在都不想去健身房」。
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