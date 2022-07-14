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邀好友陪她參加婚禮 對方女友因「這事」氣炸她無辜喊冤

聯合新聞網／ 綜合報導
女子認為自己邀約「男閨蜜」一起參加婚禮一點問題都沒有。示意圖，圖片來源／ingimage
女子認為自己邀約「男閨蜜」一起參加婚禮一點問題都沒有。示意圖，圖片來源／ingimage

帶著另一半去參加朋友的婚禮是很常見的事，但是國外一名女子近期卻因為邀請自己的「男閨蜜」陪同參加婚禮而惹來罵名。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，她最近剛和男友分手，但是下週要參加婚禮，於是在考慮是否邀請好友陪她參加。這名網友表示，她的好友邁可（Michael）已經與女友蘿拉（Laura）交往四年了。不過女子一直以來都認為，邁可之所以和蘿拉交往，只是因為當年邁可分手時，蘿拉剛好填補了他心中的空缺。女子坦言，自己一直以來都不喜歡好友的女友，而且之前曾經一度喜歡上好友。

不過女子也在文中強調，自己和好友的感情是「柏拉圖式」的，兩人非常清白。女子提到，當年邁可剛開始認識蘿拉時，她就發現自己喜歡邁可，向他告白，不過遭到拒絕。女子為自己辯護說，自己「真的只是想和朋友在婚禮上好好玩一玩」，好友的女友因此生氣讓她也覺得很不爽，甚至說「為什麼還要遵守50年代的倫理規範啊」。

這番言論引來網友熱烈討論，有網友說這名女子這種要求十分不恰當，直言「這和社會規範無關，而是每對情侶有他們自己的關係界線。」網友認為，蘿拉本來就有權因為交往四年的男友要陪別的女生出去不高興，更不用說「這個女生還是之前跟男友告白過的女生，而且才剛分手。」另一名網友則酸說，不管是2022年還是1950年，另一半要跟一個有著「柏拉圖式」關係的異性友人出去本來就是件讓人不能接受的事。

分手 告白 情侶

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