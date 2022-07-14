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只為賭贏350元！男子2分鐘喝乾整瓶野格酒喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了打賭，在兩分鐘內喝完野格酒後死亡。圖擷自YouTube
男子為了打賭，在兩分鐘內喝完野格酒後死亡。圖擷自YouTube

南非一名男子因為跟朋友打賭，在短短兩分鐘之內喝完一瓶野格利口酒，沒想到男子一喝完整瓶酒就昏迷不醒，在送醫後不治身亡。

據《獨立報》（Independent）報導指出，南非一名男子日前與朋友聚會，他和朋友打賭200南非蘭特（約350元台幣），看誰能最快喝完一瓶野格利口酒。據悉這款酒品酒精濃度高達35%。影片中可以看見，男子在周遭朋友鼓譟下，在短短兩分鐘內喝完整瓶酒。不料男子隨後便失去意識倒下，旁人立刻將他送醫急救，但最後男子還是在醫院過世。

當地警方發言人表示，過度快速飲酒，會影響身體正常運作，可能造成酒精中毒，或其他健康風險。目前警方也針對這起事件進行深入調查，要釐清男子死因。

國際物質使用治療與預防專業人員學會(International Society of Substance Use Professionals,ISSUP)資料顯示，酒精是南非主要的濫用物質。2017年一項研究指出，在南非每三個人就有一人有飲酒習慣，平均每七人中就有一人每日酗酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精

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