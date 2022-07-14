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2女服裝店互毆影片瘋傳！大媽出重招 短裙女沒穿內褲遭打到噴屎

香港01／ 撰文/布萊恩
黑衣女明顯佔上風，很快就把短裙女壓倒在地上攻擊。影片截圖
黑衣女明顯佔上風，很快就把短裙女壓倒在地上攻擊。影片截圖

女人間的戰爭往往令人驚訝。網上近日瘋傳影片，指英國伯明翰（Birmingham）一間服裝店日前有兩名女子激烈打鬥，其中一名穿吊帶短裙更因當時沒穿內褲，被對方打到噴出大便，令網友們震驚。

綜合外媒報導，事發上周五（7月8日），地點是伯明翰服飾店普萊馬克（PRIMARK）。影片長36秒，一開始即見到體型壯碩、穿黑衣的女子，正與穿銀色連身短裙的女子纏鬥，惟黑衣女明顯佔上風，很快就把短裙女壓倒在地上攻擊，短裙女欲掙脫但不果。

由於短裙女兩隻腳被反轉打開，見到她下體位置有一片「啡黑色物體」，引來網友關注，仔細一看發現原來短裙女當時沒穿內褲，「啡黑色物體」竟是大便。不少網友看到片段形容「這很尷尬」、「想吐了…」、「我為她感到難過，但至少要穿內褲吧」。但亦有網民認為不應再轉載影片，以免對片中女子造成二次傷害。

據報導，目前不清楚兩人為何衝突，警方未有接獲報案，但說已知悉事件，會進行調查。普萊馬克（PRIMARK）發言人則確認事件，但未有透露詳情，只說店舖人員已迅速處理好。

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文章授權轉載自《香港01》

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