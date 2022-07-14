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女大生約會夜宿男友家 卻和「明星臉大叔」男友老爸摸黑搞上了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本大學生約女友來自己家，結果對方居然和爸爸出軌。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本大學生約女友來自己家，結果對方居然和爸爸出軌。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在感情世界裡面碰到另一半出軌，難免會感到無法接受。而要是對方的出軌對象，還是自己身邊的親朋好友，更是會受到加倍打擊。近來日本媒體，就報導了這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名加藤瑛人的21歲大學生，透過跨校的社團活動認識一位女學生。雙方在約會四、五次後，正式開始互相交往。由於疫情影響，兩人為了避免外出，經常乾脆都約在對方家裡聚會。

加藤的女友個性貼心，像是會在拜訪男友時，刻意先買好排隊名店的點心，且一買就是四人份，好讓他們倆和男友父母能夠一同享用，所以父母也對這位女友留下了好印象。加藤的媽媽高興之餘，就經常對加藤開玩笑，希望他能快點把女方娶回家。

然而就在某次，女友和往常一樣來加藤家中拜訪並且夜宿時，加藤在凌晨四點左右爬起來上廁所。這時他卻發現本來該睡在他旁邊的女友不見了，在廁所也找不到。於是他開燈在屋內找尋，結果發現自己的爸爸和女友，竟然都在客廳的沙發上，彼此間有著親密舉動。

加藤承認，自己的爸爸確實是位帥氣的中年人，外貌神似男明星反町隆史。但是就算如此，也不能原諒自己女友的行為。後來他用其他理由向女友提分手，而女友也隱約察覺到事跡敗露，因此也答應下來。只是升上大學，好不容易交到的女朋友，竟然和自己的爸爸出現劈腿行為，讓加藤至今仍無法接受。，

出軌 大學生 分手

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