狠媽10萬賣掉出生5天兒 真相竟是「想做鼻子整形」

俄羅斯一名33歲女子，以20萬俄羅斯盧布將才出生5天的兒子出售，原因竟然只是因為她想「整鼻子」。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名33歲的不具名女子來自俄羅斯南部，她在今年4月25日產下兒子，並在5天後透過鄰居安排，將兒子賣給一對夫婦。女子一開始開價20萬元盧布（約十萬元台幣），這對夫婦先支付2萬盧布（約1萬1百元台幣）後將男嬰帶走。不過後續男嬰若是需要其他醫療服務，便會需要用到出生證明，因此女子要求這對夫妻還要再支付10萬盧布（約5萬6百元台幣），才能取得出生證明。

報導指出，女子一開始向這對夫妻表示，自己沒有工作、也沒有地方住，所以才會出此下策。不過後來女子又改口向他們坦承，其實自己是想把這筆錢用來做鼻子整形，辯稱自己必須要做鼻子整形手術「呼吸才能更順暢」。

俄羅斯警方以販賣人口罪逮捕三人，買下男嬰的女子告訴警方，女子將男嬰留在醫院，而且告訴他們自己養不起男嬰，因此他們才會將孩子帶走。目前女子遭到警方拘留，警方將進行進一步調查。