快訊

新警署長人事「折衝」發布 刑事局李西河、保一陳耀南

「市政也需要指揮官」 蔡英文宣布徵召陳時中選台北市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狠媽10萬賣掉出生5天兒 真相竟是「想做鼻子整形」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了做鼻子整形，以十萬台幣把出生才5天的兒子賣掉。示意圖，圖片來源／ingimage
女子為了做鼻子整形，以十萬台幣把出生才5天的兒子賣掉。示意圖，圖片來源／ingimage

俄羅斯一名33歲女子，以20萬俄羅斯盧布將才出生5天的兒子出售，原因竟然只是因為她想「整鼻子」。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名33歲的不具名女子來自俄羅斯南部，她在今年4月25日產下兒子，並在5天後透過鄰居安排，將兒子賣給一對夫婦。女子一開始開價20萬元盧布（約十萬元台幣），這對夫婦先支付2萬盧布（約1萬1百元台幣）後將男嬰帶走。不過後續男嬰若是需要其他醫療服務，便會需要用到出生證明，因此女子要求這對夫妻還要再支付10萬盧布（約5萬6百元台幣），才能取得出生證明。

報導指出，女子一開始向這對夫妻表示，自己沒有工作、也沒有地方住，所以才會出此下策。不過後來女子又改口向他們坦承，其實自己是想把這筆錢用來做鼻子整形，辯稱自己必須要做鼻子整形手術「呼吸才能更順暢」。

俄羅斯警方以販賣人口罪逮捕三人，買下男嬰的女子告訴警方，女子將男嬰留在醫院，而且告訴他們自己養不起男嬰，因此他們才會將孩子帶走。目前女子遭到警方拘留，警方將進行進一步調查。

整形手術

延伸閱讀

刺青上癮全身98%都是圖騰 正妹眼球刺青後失明：一點也不後悔

女友嚼襪子成習慣 男子發現後嚇壞上網求救

小學同學要她支援婚紗 女子拒絕還被批：自私毀人婚禮

有夠噁！孕婦剖腹產不省人事 麻醉師竟趁機性侵

相關新聞

狠媽10萬賣掉出生5天兒 真相竟是「想做鼻子整形」

俄羅斯一名33歲女子，以20萬俄羅斯盧布將才出生5天的兒子出售，原因竟然只是因為她想「整鼻子」。

刺青上癮全身98%都是圖騰 正妹眼球刺青後失明：一點也不後悔

澳洲一名女子愛上刺青、整形，身體有98%都刺滿了圖騰，甚至還接受眼球刺青。女子在接受眼球刺青後失明，有三週看不見，但女子仍表示毫不後悔做這項刺青。

胸部太大的負累！日美女被迫棄體操夢 逆襲成跳唱團體成員超勵志

這實在是令人感動的勵志故事！HARUKA是日本跳唱團體CYBERJAPAN的成員之一，憑著甜美的樣子及超級豐滿的身材而在粉絲心中留下極深刻印象，其社交媒體更有多達逾61.8萬名追蹤者，可見人氣超強！

恐怖！湖中暢泳疑感染食腦變形蟲 男子患罕見腦炎急送ICU搶救

夏日炎炎，不少人想跳進清涼的湖泊游泳。美國1名男子在湖中暢泳後不適送院，當局懷疑湖水受到「食腦變形蟲」感染，有變形蟲從他的鼻腔進入大腦，引發腦膜腦炎，目前男子性命垂危，仍在深切治療部搶救。

奪命氣球！英5歲童頭卡大恐龍氣球 疑氦氣中毒亡 母崩潰提醒慎用

不同造型的氦氣氣球一向甚得兒童歡心，但要小心注意不要讓孩子吸入當中的氦氣。英國1名5歲男童獲父母送贈一個與他等身的恐龍氣球，他想爬進氣球內扮恐龍給父母驚喜，可是當母親發現他時，只見他的頭卡在氣球內，躺在地下已無知覺，送院搶救，留醫6天終告不治。男童的死因懷疑吸入過量氦氣所致，他的母親提醒要小心使用氦氣這種氣體。

女友嚼襪子成習慣 男子發現後嚇壞上網求救

不少人在孩童時期都會擁有一些增加安全感的物品，可能是一條隨身攜帶的毛毯、一隻娃娃，或是一個玩具。不過國外這名女子從小養成的習慣，竟然是「吃穿過的襪子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。