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刺青上癮全身98%都是圖騰 正妹眼球刺青後失明：一點也不後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
女子刺青上癮，連眼球都有刺青，還因此一度失明。圖擷自LAD BIBLE
女子刺青上癮，連眼球都有刺青，還因此一度失明。圖擷自LAD BIBLE

澳洲一名女子愛上刺青、整形，身體有98%都刺滿了圖騰，甚至還接受眼球刺青。女子在接受眼球刺青後失明，有三週看不見，但女子仍表示毫不後悔做這項刺青。

LAD BIBLE報導，澳洲一名27歲女子安珀（Amber Luke）是一名IG網紅。截至目前為止，她已經花費超過25萬美金（約747萬台幣）進行整形和紋身。安珀表示，她從20歲開始刺青、整形，現在身上已經有600多個刺青。不過刺青和整形過程引發身體不適，還一度讓她出現癲癇症狀。

安珀表示，她曾經因為手術，舌頭裂開兩次。不僅如此，她之前接受眼球刺青，更導致刺青後她有三週喪失視力，完全無法自理。她表示，眼球刺青過程要將墨水注入眼球，每隻眼睛分別接受四次刺青，過程非常疼痛，「就像有人拿著10片尖銳的玻璃刺入眼球內」。手術後兩天安珀無法停止流淚，而且流出來的是藍色的淚水，最後還失明三週。為了紀念這段特殊的經歷，後來安珀又在胸前刺了一個留下藍色眼淚的女子圖騰。

即使粉絲因為關心她的身體狀況，都建議她不要再進行紋身或整形，安珀仍表示自己認為這個過程「非常值得」，認為藉由刺青、整形讓她更了解自己堅強的韌性。

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