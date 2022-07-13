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胸部太大的負累！日美女被迫棄體操夢 逆襲成跳唱團體成員超勵志

香港01／ 撰文： 朱利安
HARUKA擁有超級豐滿的身材，笑容及樣子都十分甜美。（IG「cjd_haruka」圖片）
HARUKA擁有超級豐滿的身材，笑容及樣子都十分甜美。（IG「cjd_haruka」圖片）

這實在是令人感動的勵志故事！HARUKA是日本跳唱團體CYBERJAPAN的成員之一，憑著甜美的樣子及超級豐滿的身材而在粉絲心中留下極深刻印象，其社交媒體更有多達逾61.8萬名追蹤者，可見人氣超強！

不過HARUKA的事業並非一凡風順，她由4歲起已經參與體操訓練，但到12歲的時候開始發育，卻因為胸部太大不得不放棄體操及成為運動員的夢想。她後來以加入CYBERJAPAN為目標學習跳舞，但首次報名時因為身型太胖而被拒捕。HARUKA其後努力瘦身，不負揮汗努力，成功加入CYBERJAPN成為其中1名成員，獲得大批粉絲追隨，成為不只有身材美貌，更加是努力追夢的代表。

HARUKA擁有超級豐滿的身材，笑容及樣子都十分甜美。（IG「cjd_haruka」圖片）
HARUKA擁有超級豐滿的身材，笑容及樣子都十分甜美。（IG「cjd_haruka」圖片）

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文章授權轉載自香港01》

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