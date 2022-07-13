胸部太大的負累！日美女被迫棄體操夢 逆襲成跳唱團體成員超勵志

不同造型的氦氣氣球一向甚得兒童歡心，但要小心注意不要讓孩子吸入當中的氦氣。英國1名5歲男童獲父母送贈一個與他等身的恐龍氣球，他想爬進氣球內扮恐龍給父母驚喜，可是當母親發現他時，只見他的頭卡在氣球內，躺在地下已無知覺，送院搶救，留醫6天終告不治。男童的死因懷疑吸入過量氦氣所致，他的母親提醒要小心使用氦氣這種氣體。

2022-07-13 08:39