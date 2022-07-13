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奪命氣球！英5歲童頭卡大恐龍氣球 疑氦氣中毒亡 母崩潰提醒慎用

香港01／ 撰文： 喬納森
5歲男童卡爾頓（Karlton Noah Donaghey）於6月23日在家中被發現頭頸卡在氣球內，送院留醫6天疑氦氣中毒不幸身亡。 （facebook圖片）
5歲男童卡爾頓（Karlton Noah Donaghey）於6月23日在家中被發現頭頸卡在氣球內，送院留醫6天疑氦氣中毒不幸身亡。 （facebook圖片）

不同造型的氦氣氣球一向甚得兒童歡心，但要小心注意不要讓孩子吸入當中的氦氣。英國1名5歲男童獲父母送贈一個與他等身的恐龍氣球，他想爬進氣球內扮恐龍給父母驚喜，可是當母親發現他時，只見他的頭卡在氣球內，躺在地下已無知覺，送院搶救，留醫6天終告不治。男童的死因懷疑吸入過量氦氣所致，他的母親提醒要小心使用氦氣這種氣體。

5歲男童卡爾頓（Karlton Noah Donaghey）於6月23日，在英國蓋茨黑德的家中，被43歲母親麗莎（Lisa Donaghey）發現頭至頸部卡在一個與他等身大的恐龍氦氣氣球裡，倒在地上失去知覺，兩眼瞪大及臉色發白，母親立即替他進行心肺復甦，並將他送院救治。

卡爾頓在深切治療部留醫，情況看似有好轉之際，卻出現全身癲癇，令他的身體機能受損，母親陪伴着他，不想兒子承受痛苦，勸他不要再堅持，最後留醫6天終告不治。卡爾頓的死因初步懷疑因攝入氦氣有關，但確實死因有待法醫檢驗才可確定。

麗莎指恐龍氣球是在同月17日在嘉年華中購買，送給兒子做禮物，想不到因而奪去其寶貴性命，麗莎以此為誡，警告大家不可輕視氦氣的危險性，能在短時間內奪去人的性命，提醒大家謹慎使用。

母親指送卡爾頓一個恐龍氣球作禮物，想讓他開心，可惜卻發生不幸意外。（網上圖片）
母親指送卡爾頓一個恐龍氣球作禮物，想讓他開心，可惜卻發生不幸意外。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

恐龍 父母 英國 癲癇

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