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汽座金屬零件夏天易燙傷小孩 網紅媽教一招解決

聯合新聞網／ 綜合報導
高溫不斷，有歐洲有家長便在TikTok分享，如何在炎熱天氣下，讓車內汽座保持涼爽和安全，只需準備一條薄薄的布。圖擷自thebwbookproject
高溫不斷，有歐洲有家長便在TikTok分享，如何在炎熱天氣下，讓車內汽座保持涼爽和安全，只需準備一條薄薄的布。圖擷自thebwbookproject

夏日熱浪來襲，導致室內、車上等空間都常熱烘烘，歐洲有家長便在TikTok分享，如何在炎熱天氣下，讓車內汽座保持涼爽和安全，只需準備一條薄薄的布。

根據《太陽報》報導，常在TikTok上分享的蘿絲（Ruth Bradford），在自己頻道上表示，天氣炎熱時，若有留在車上的汽車安全座椅，上面的安全帶金屬塊會隨著車內溫度升高而變燙，有可能會灼傷寶寶的皮膚。

因此她分享如何讓汽座不那麼燙，以及安全帶上的金屬也不會雖溫度變高而讓小孩灼傷。蘿絲表示，家長們可以拿一塊平紋細布或其他較輕薄的布，蓋在汽座及有金屬零件的位置，這會有助於保持汽座涼爽。

蘿絲說：「只要蓋上是塑膠材質或金屬材質的位置，都有助於不讓這些零件過燙，進而傷到小孩。」有網友看到補充表示，「床單或枕頭照也相當好用，且顏色越淺越有效」。

不少網友看到這則影片都相當有感，甚至有人說大件白襯衫就可以蓋住整個汽座，有另一個人建議說，也可以考慮用薄床板蓋著，也相當有用。

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